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影／中市最多5000家大限恐遭斷水電 議員：殃及數萬人失業
農地工廠申請納管3月19日即將到期，台中市經發局統計，最少2000、最多5000間工廠屆時可能無法納管。市議員謝志忠今在議會質詢，指幾千家廠商恐面臨斷水斷電，殃及數萬人的就業，要求台中市經發局儘速提出解決方案！
經發局說明，台中市列管未登記工廠計9165家，截至今年3月14日止，已受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計7324件，輔導率已近8成。目前提出納管工廠家數逾5000家，依工輔法規定，只要提出申請即具輔導效力，納管核准家數2560家，占約5成。
謝志忠議員表示，還有2000家工廠尚未送件，已核准計4200間，如果以此推算，未申請及申請未通過的工廠，加起來將有會2000到5000間，這個數字直接影響台中市的經濟及就業！
謝志忠指出，相對於貿然勒令停業、或者斷水斷電帶來衝擊，或許還有更好的解決辦法，要求市府儘速協助處理、完善規劃。
經發局表示，由於受理案件多，市府除全力輔導未登記工廠3月19日前申請納管外，同步進行所有列管案件是否符合工輔法，若有應申請納管而未申請者，將依工廠管理輔導法等相關規定，執行斷水斷電。
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