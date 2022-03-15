生人迴避！彰化和美男疑因傷厭世 18日送肉粽路線曝光

彰化縣和美鎮一名41多歲男子疑因久傷厭世，家屬訂本月18日（周五）晚間，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完法事後，預計在深夜11點到11點半間祭送出海，里辦公室為避免居民以訛傳訛，今天公告路線，呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

和北里里辦公室證實18日將舉辦送煞儀式，當地一名男子長期因公傷厭世，里辦公處指出，為祈「亡者安息、存者安心」，應家屬請求，更為免以訛傳訛，因此發佈相關流程與路線；預計傍晚科儀程序開始進行，深夜11點亥時送出海，路線從和中廣場往彰美路6段在前往西美路送出海，全程由西堡境主聯興宮蘇府千歲臨壇坐鎮。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

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