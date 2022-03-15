快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生人迴避！彰化和美男疑因傷厭世 18日送肉粽路線曝光

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「送肉粽」儀式主要盛行在彰化沿海地區。報系資料照
「送肉粽」儀式主要盛行在彰化沿海地區。報系資料照

彰化縣和美鎮一名41多歲男子疑因久傷厭世，家屬訂本月18日（周五）晚間，舉辦「送肉粽」吊煞科儀，以安撫人心，做完法事後，預計在深夜11點到11點半間祭送出海，里辦公室為避免居民以訛傳訛，今天公告路線，呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

和北里里辦公室證實18日將舉辦送煞儀式，當地一名男子長期因公傷厭世，里辦公處指出，為祈「亡者安息、存者安心」，應家屬請求，更為免以訛傳訛，因此發佈相關流程與路線；預計傍晚科儀程序開始進行，深夜11點亥時送出海，路線從和中廣場往彰美路6段在前往西美路送出海，全程由西堡境主聯興宮蘇府千歲臨壇坐鎮。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

和北里里辦公室證實18日將舉辦送煞儀式，公告路線。圖／翻攝彰化踢爆網
和北里里辦公室證實18日將舉辦送煞儀式，公告路線。圖／翻攝彰化踢爆網

送肉粽 彰化

延伸閱讀

厭世高級臉！小S女兒許曦文「時尚無影腳」拍美圖 Lisa玫瑰金髮色超時髦

吉吉布鞋不離身、貝拉下T台照樣辣　時裝周模特兒下班後穿什麼？香奈兒御用門面超反差

LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

送上千女性和少女給淫魔 模特兒經紀人在法獄中上吊亡

相關新聞

鹿港生態公園花1800萬改善 廁所地磚卻不平 王惠美不悅

彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察，...

私宅囤物公安未爆彈？盧秀燕：修法強制改善台中先做

台中市議員周永鴻今在議會質詢，指東協廣場（原第一廣場）是觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓長期被堆滿廢棄物，成公安未...

大火6人死 隔壁大樓男住網咖一周 阮漢翔給1萬7000救急

台中市中區興中街一棟大樓日前火警，釀6死6傷悲劇，隔壁棟大樓29歲男子住處被停水電，他住網咖一周，上網求助水幫漁公益協會...

寒冷冬雨造就南投枇杷品質優 又因1因素量少價揚

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，今辦理枇杷評鑑，而受去年乾旱亂花影響，今年產量減少約2成，但結果期低溫、水...

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公...

「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。