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南投埔里第三市場改建 擬斥資7億蓋多目標停車場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮公所擬使用第三市場戶外攤商區用地興建多目標停車場，但部分用地為私有地，產權需與地主協調。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所擬使用第三市場戶外攤商區用地興建多目標停車場，但部分用地為私有地，產權需與地主協調。記者賴香珊／攝影

南投埔里鎮第三市場戶外攤商區2年前因大火付之一炬，公所規劃興建多目標使用停車場，供市場、停車之用，初估所需經費將近7億元，將向中央爭取補助；唯興建用地有部分為私有地，產權需與地主協調，若無共識，不排除剔除私有地。

埔里鎮公所指出，第三市場戶外攤商區2019年6月發生火警，幾乎全焚毀，而因該區域及周邊街道熱鬧，攤商盼原地重建，但該用地為都市計畫停二用地，因地目不符無法直接重建供擺攤使用，閒置一段時間後，現址改為機車停車場。

但為安置原有攤商，也將路邊攤販集中管理，同時紓解第周邊停車空間不足，公所持續評估推動市場改建，並規劃利用該市場舊戶外攤商區用地，興建地下1樓及地上4樓的多目標停車場，其中一樓作為市場，其餘供汽、機車停車之用。

公所表示，多目標使用建物興建用地約0.492公頃，其中0.488公頃為公所、縣府及國產署所持有，剩下的0.72%約10多坪土地為私有地，公所擬向地主協議價購或徵收，但地主盼保有產權採共同開發，雙方仍需協調溝通。

而該多目標使用大樓初估所需經費將近7億元，目前規劃今年度完成土地徵收，若雙方仍無共識，不排除剔除私有地再行開發，解決土地問題後，將全力爭取中央補助，確認興建經費無虞就會加速規劃發包，希望能在2024年動工興建。

南投縣埔里鎮第三市場戶外攤商區遭祝融，目前改為機車停車場。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮第三市場戶外攤商區遭祝融，目前改為機車停車場。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮第三市場戶外攤商區2年前因火警幾乎全燒毀，僅殘存小區域仍可擺攤。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮第三市場戶外攤商區2年前因火警幾乎全燒毀，僅殘存小區域仍可擺攤。記者賴香珊／攝影

停車場 埔里 南投

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