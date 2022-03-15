南投埔里第三市場改建 擬斥資7億蓋多目標停車場

南投縣埔里鎮第三市場戶外攤商區2年前因大火付之一炬，公所規劃興建多目標使用停車場，供市場、停車之用，初估所需經費將近7億元，將向中央爭取補助；唯興建用地有部分為私有地，產權需與地主協調，若無共識，不排除剔除私有地。

埔里鎮公所指出，第三市場戶外攤商區2019年6月發生火警，幾乎全焚毀，而因該區域及周邊街道熱鬧，攤商盼原地重建，但該用地為都市計畫停二用地，因地目不符無法直接重建供擺攤使用，閒置一段時間後，現址改為機車停車場。

但為安置原有攤商，也將路邊攤販集中管理，同時紓解第周邊停車空間不足，公所持續評估推動市場改建，並規劃利用該市場舊戶外攤商區用地，興建地下1樓及地上4樓的多目標停車場，其中一樓作為市場，其餘供汽、機車停車之用。

公所表示，多目標使用建物興建用地約0.492公頃，其中0.488公頃為公所、縣府及國產署所持有，剩下的0.72%約10多坪土地為私有地，公所擬向地主協議價購或徵收，但地主盼保有產權採共同開發，雙方仍需協調溝通。