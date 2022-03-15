睽違3年玉山星空音樂會 本周六恢復舉辦再次唱響羅娜村

玉山星空音樂會曾經是一年一度的南投偏鄉盛事，不但唱響了偏鄉羅娜村，場面更是一年比一年盛大，但隨著3年前面臨募款不如預期，信義鄉公所難以全額補助下，讓這個早已聞名國內外的南投縣重要音樂盛事「停辦」，去年再受疫情而延期，今年台灣原聲教育協會終宣布「3月19日玉山山腳下星空見！」重新邀集地方表演團隊，共同恢復舉辦。

信義鄉有獨步世界的布農族「八部合音」，曾經來自玉山腳下的孩子，以天賦唱出天籟般的歌聲，在馬彼得帶領學生學習練唱下，「原本只是課餘後的練唱，沒想到孩子們天真的歌聲，真的能夠享譽國際。」而當齊柏林邀原聲兒童合唱團一舉登上玉山主峰頂，並且大聲唱出著名的「拍手歌」，透過看見台灣的紀錄片向全世界發送出去後，玉山星空音樂會已發展成為南投縣的年度音樂盛事。

馬彼得說，一次與友人一同觀賞德國溫布尼夏日森林音樂會的DVD影片時，看到那種在戶外舉行的露天音樂會，竟然能引發全場觀眾的共鳴，讓心中「聽見玉山唱歌」的想法萌生出來，10多年前首次舉辦玉山星空音樂會時，其實只是想讓一生可能沒有機會的布農族鄉親們，也能如同走出偏鄉到國家音樂廳欣賞節目一般，能夠在玉山群峰環繞下的星空，一起輕鬆聆賞美好的藝文演出。