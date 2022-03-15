快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違3年玉山星空音樂會 本周六恢復舉辦再次唱響羅娜村

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／本報系資料照片
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／本報系資料照片

玉山星空音樂會曾經是一年一度的南投偏鄉盛事，不但唱響了偏鄉羅娜村，場面更是一年比一年盛大，但隨著3年前面臨募款不如預期，信義鄉公所難以全額補助下，讓這個早已聞名國內外的南投縣重要音樂盛事「停辦」，去年再受疫情而延期，今年台灣原聲教育協會終宣布「3月19日玉山山腳下星空見！」重新邀集地方表演團隊，共同恢復舉辦。

信義鄉有獨步世界的布農族「八部合音」，曾經來自玉山腳下的孩子，以天賦唱出天籟般的歌聲，在馬彼得帶領學生學習練唱下，「原本只是課餘後的練唱，沒想到孩子們天真的歌聲，真的能夠享譽國際。」而當齊柏林邀原聲兒童合唱團一舉登上玉山主峰頂，並且大聲唱出著名的「拍手歌」，透過看見台灣的紀錄片向全世界發送出去後，玉山星空音樂會已發展成為南投縣的年度音樂盛事。

馬彼得說，一次與友人一同觀賞德國溫布尼夏日森林音樂會的DVD影片時，看到那種在戶外舉行的露天音樂會，竟然能引發全場觀眾的共鳴，讓心中「聽見玉山唱歌」的想法萌生出來，10多年前首次舉辦玉山星空音樂會時，其實只是想讓一生可能沒有機會的布農族鄉親們，也能如同走出偏鄉到國家音樂廳欣賞節目一般，能夠在玉山群峰環繞下的星空，一起輕鬆聆賞美好的藝文演出。

由於音樂會全部是免費索票，過去9屆這場玉山星空音樂會不但唱響偏鄉羅娜村，前來朝聖的聽眾，從2010年一開始的300人，到擠進超過5000人，由於一年比一年的場面盛大，愈來愈多慕名而來的國內外訪客，讓小小的信義鄉羅娜村，每年都擠得水洩不通，今年同樣早被索取一空。不少村民甚至說，「太多朋友來索票，都不敢接電話了！」

著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／本報系資料照片
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／本報系資料照片
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／信義鄉公所提供
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／信義鄉公所提供
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／本報系資料照片
著名的玉山星空音樂會，3年前因無地方合作及經費無以為繼，一度宣布停辦，本周六將恢復舉辦。圖／本報系資料照片

玉山 音樂會 偏鄉

延伸閱讀

高峰名岳翻山越嶺！ 「玉山八峰」勁風騰雲 感謝老天爺賞賜豪邁大景

NCC前專委喬建中野炊釀玉山森林大火 監院通過彈劾

玉山地面長出冰花 鄭明典曝形成原因

雄中慶創校百年！校友攀台灣最高峰玉山為校慶慶典暖身

相關新聞

鹿港生態公園花1800萬改善 廁所地磚卻不平 王惠美不悅

彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察，...

私宅囤物公安未爆彈？盧秀燕：修法強制改善台中先做

台中市議員周永鴻今在議會質詢，指東協廣場（原第一廣場）是觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓長期被堆滿廢棄物，成公安未...

大火6人死 隔壁大樓男住網咖一周 阮漢翔給1萬7000救急

台中市中區興中街一棟大樓日前火警，釀6死6傷悲劇，隔壁棟大樓29歲男子住處被停水電，他住網咖一周，上網求助水幫漁公益協會...

寒冷冬雨造就南投枇杷品質優 又因1因素量少價揚

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，今辦理枇杷評鑑，而受去年乾旱亂花影響，今年產量減少約2成，但結果期低溫、水...

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公...

「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。