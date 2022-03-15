快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草莓因寒流受損嚴重 中市即日起可申請災害補助

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
農民草莓(露天田區)損害率達20%以上者，每公頃救助額度為9萬元，即日起至24日，受損農民可至受災地區公所申請。圖／台中市農業局提供
農民草莓(露天田區)損害率達20%以上者，每公頃救助額度為9萬元，即日起至24日，受損農民可至受災地區公所申請。圖／台中市農業局提供

台中市草莓今年2月寒流，受損嚴重，經市府農業局會同行政院農業委員會中區分署及台中區農業改良場現勘，確認損害率已達救助標準，農委會昨日公告台中市為辦理草莓(露天田區)寒流農業天然災害現金救助地區，損害率逾20%者每公頃救助9萬元。

農業局指出，草莓因2月低溫及霪雨影響，果實陸續出現水傷、裂果、腐爛及落果情形，初估損害面積約7.2公頃，平均損失程度25%，損失金額140萬元。

農業局表示，農民草莓(露天田區)損害率達20%以上者，每公頃救助額度為9萬元，農民可自即日起至3月24日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地的區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本；如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。

草莓 農民 寒流

延伸閱讀

星巴克24週年慶「全品項買1送1」快閃10天！最新「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤、草莓星冰樂」打卡開喝

炎亞綸火火選物「開運聯名禮盒」　4款運勢植物ｘ草莓起司Kuchi餅乾幫你破水逆

草莓GET！紅貴賓捨不得吃 一路忍耐「含到家」才盡情享受

消基會抽驗國產進口草莓 日本草莓農藥殘留不合格率8成

相關新聞

鹿港生態公園花1800萬改善 廁所地磚卻不平 王惠美不悅

彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察，...

私宅囤物公安未爆彈？盧秀燕：修法強制改善台中先做

台中市議員周永鴻今在議會質詢，指東協廣場（原第一廣場）是觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓長期被堆滿廢棄物，成公安未...

大火6人死 隔壁大樓男住網咖一周 阮漢翔給1萬7000救急

台中市中區興中街一棟大樓日前火警，釀6死6傷悲劇，隔壁棟大樓29歲男子住處被停水電，他住網咖一周，上網求助水幫漁公益協會...

寒冷冬雨造就南投枇杷品質優 又因1因素量少價揚

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，今辦理枇杷評鑑，而受去年乾旱亂花影響，今年產量減少約2成，但結果期低溫、水...

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公...

「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。