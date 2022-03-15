快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明將至公墓火警漸增 彰化消防局將出動無人機監控

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化消防局針對清明節掃墓展開火警防範宣導。圖／彰化消防局提供
彰化消防局針對清明節掃墓展開火警防範宣導。圖／彰化消防局提供

距離清明節還有半個多月，但彰化公墓火警出勤數量已逐漸增加，近五天累計16件，由於公墓火警環境常因水源受限救援困難，甚至還會延燒一旁農作或房舍等，彰化消防局今年將出動遙控無人機空中廣播宣導，並俯瞰公墓是否有引發火災的火源，避免火災發生或火勢擴大。

去年清明連假彰化統計短短3天半就傳出80件掃墓火警，多個消防隊鬧空城，消防隊員疲於奔命，福興鄉第六公墓旁還發生雜草火警疑似延燒到路邊車輛的意外。

消防隊員指出，樹林、公墓、田間或者無人管理的雜物用地，因火勢範圍廣、濃煙密布，縱使位在郊區，附近民眾因擔心受波及也會向消防局狂叩求援。

消防局指出，針對今年防範公墓火警，協調各鄉、鎮、市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，另設置冥紙集中站，再載往焚化爐，連假也會派遣消防人車至主要墓地警戒，分隊同仁在現場提供水源及水袋供掃墓熄滅餘燼，今年將利用遙控無人機廣播宣導，提高機動性，並監控公墓以初期發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。

中部這幾天持續好天氣，但天乾物燥仍引起多起雜草火警，過去一周以來已累計81件，彰化消防局救災救護指揮科長劉錫垣說，雜草火警常常「看得到打不到」，為免除民眾疑慮仍須派員「看顧」甚至守夜，就怕火勢延燒到周邊；消防員也指出，處理雜草火警，最怕夜間一不小心摔進看不見的公墓窟窿裡。

距離清明節還有半個多月，但彰化公墓火警出勤數量已逐漸增加，近五天累計16件。圖／彰化消防局提供
距離清明節還有半個多月，但彰化公墓火警出勤數量已逐漸增加，近五天累計16件。圖／彰化消防局提供

彰化 火災 清明節 無人機

延伸閱讀

小英戰袍生產大本營！宏遠興業大火鳥瞰畫面曝光

8旬翁掃墓失蹤！警民群呼搜救 公墓雜草堆找到人

賴香伶記者會檢討桃園火警 鄭文燦回應了

3月工廠不平靜至今已八起火災 這縣市就占超過一半

相關新聞

鹿港生態公園花1800萬改善 廁所地磚卻不平 王惠美不悅

彰化縣府向中央爭取經費1800萬元改造鹿港生態公園，工程雖然已完工，但仍有多處不完善讓居民抱怨連連，縣長王惠美今天視察，...

私宅囤物公安未爆彈？盧秀燕：修法強制改善台中先做

台中市議員周永鴻今在議會質詢，指東協廣場（原第一廣場）是觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓長期被堆滿廢棄物，成公安未...

大火6人死 隔壁大樓男住網咖一周 阮漢翔給1萬7000救急

台中市中區興中街一棟大樓日前火警，釀6死6傷悲劇，隔壁棟大樓29歲男子住處被停水電，他住網咖一周，上網求助水幫漁公益協會...

寒冷冬雨造就南投枇杷品質優 又因1因素量少價揚

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，今辦理枇杷評鑑，而受去年乾旱亂花影響，今年產量減少約2成，但結果期低溫、水...

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公...

「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。