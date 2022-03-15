清明將至公墓火警漸增 彰化消防局將出動無人機監控

距離清明節還有半個多月，但彰化公墓火警出勤數量已逐漸增加，近五天累計16件，由於公墓火警環境常因水源受限救援困難，甚至還會延燒一旁農作或房舍等，彰化消防局今年將出動遙控無人機空中廣播宣導，並俯瞰公墓是否有引發火災的火源，避免火災發生或火勢擴大。

去年清明連假彰化統計短短3天半就傳出80件掃墓火警，多個消防隊鬧空城，消防隊員疲於奔命，福興鄉第六公墓旁還發生雜草火警疑似延燒到路邊車輛的意外。

消防隊員指出，樹林、公墓、田間或者無人管理的雜物用地，因火勢範圍廣、濃煙密布，縱使位在郊區，附近民眾因擔心受波及也會向消防局狂叩求援。

消防局指出，針對今年防範公墓火警，協調各鄉、鎮、市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，另設置冥紙集中站，再載往焚化爐，連假也會派遣消防人車至主要墓地警戒，分隊同仁在現場提供水源及水袋供掃墓熄滅餘燼，今年將利用遙控無人機廣播宣導，提高機動性，並監控公墓以初期發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。