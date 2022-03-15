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影／台灣大道黃金角間堆回收 開罰卅次女屋主不怕繼續堆
興中街因屋主堆積回收物，大火逃生不易釀6死。台中市西屯區台灣大道與永福路一棟角間透天厝，何姓女屋主將資源回收物堆放在騎樓與私人住家中，環保局已罰30次，仍繼續堆放。清潔隊今會同警方到場清除，何女在旁不斷碎念，但仍配合清理，載走資源回收物。
為避免興中街憾事，市府上周陸續檢視38間歇業旅館，並針對堆放資源回收物住家與騎樓進行清查。位於西屯區台灣大道與永福路一棟角間透天厝，該棟都是何姓女屋主所有，但騎樓處堆滿資源回收物。
今天上午，環保局清潔隊派15人、垃圾車與資源回收車，警方也派員到場，何姓女屋主供稱該棟沒有出租，只有她偶爾上樓或睡在車內，並說屋內也有她的回收物品。
初步檢視建築物外觀，二樓窗戶、一樓樓梯出口處堆滿雜物，根本難以通行。環保局指出，從104年起至109年已開出30張罰單，仍有76800元尚未繳納；由於該棟建物產權屬何女所有，屋內為私人空間，環保局不便介入。
西屯區清潔隊隊長陳益興說，起初清潔員清理，何女會阻止，甚至爆出口，現在每周四配合警方以道路專案進行資收物清除，何已經不太反抗，但騎樓仍會有資收物。
福雅里長王勝偉無奈指出，隔壁住戶也會反應，他接到就通知環保局、警察局一起到場，有公權力介入才能清理。王在說的同時，何女在旁不斷咆哮，「別聽他在放屁！」似乎不滿遭到投訴。
由於何女在地下室的車位也堆滿回收物品與雜物，承租車位的陳姓民眾說，看到何女的車位堆滿紙類易燃物，她也很擔心，但因那是何女個人位置，別人也無法說甚麼。
環保局指出，為了避免屋主再堆積雜物影響公共衛生，環保局將積極再處分。
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