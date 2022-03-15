快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

華興虐嬰案重啟調查 社會局長遭中市府書面糾正

中央社 / 台中15日電

台中市華興托嬰中心虐嬰案1年後重啟調查，台中市長盧秀燕今天表示，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，不夠周全，市府提出書面糾正社會局長彭懷真。

台中市議會今天在臨時會中安排市府就麗喆幼兒園及華興托嬰中心兒虐事件進行專案報告，多名藍綠議員都在會中質詢時要求市府「兒虐零容忍」，對於發生兒虐的機構及人員應該加重裁處，甚至予撤照。

民進黨市議員陳淑華表示，台中市兒虐事件層出不窮，盧秀燕嘴講兒虐零容忍，管理態度鬆散，處理態度高舉輕放，沒辦法真正解決兒虐預防及處理。

民進黨市議員邱素貞指出，根據市府統計，107年至109年，台中市兒少保護案件被害者件數，呈現逐年增加趨勢；其中，109年中市兒少保護案件通報數共有5543件，平均每天發生超過15件，令人震驚與痛心。

盧秀燕答詢表示，華興托嬰中心虐嬰案件有通報、處理，但當時只針對單一事件調查，不夠周全，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，市府提出書面糾正社會局長彭懷真。

盧秀燕說，彭懷真是社會學大師，參與許多社會安全網相關制度提議或推動，自她就任組成市府團隊以來，彭懷真是第一個被她糾正處分的局長，處分輕重，議員各自看法不一，但該懲處的就要懲處，一視同仁。

社會局說明，因為托嬰中心作業問題，社會局去年未能查扣保全完整30天的監視器畫面，後來查扣到的10天畫面也有缺漏；加上沒有全面檢視10天的監視器畫面，以致於未能及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員。

社會局指出，經全面重新檢視調查，3名托育人員不當對待多名幼兒，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人照顧管理疏失，加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。社會局也已主動告發3名托育人員，將相關事證送交檢調單位。

托嬰 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

斷手斷腳恐怖道具嚇小孩 中市麗喆教保員罰9萬

華興虐嬰案 盧秀燕：社會局長遭糾正

廖老大借路測速遭拒？ 交通局：可轉介民間專業賽道

麗喆虐童教保員處分出爐 盧秀燕：如有證據不排除撤照

相關新聞

南投信義鄉人和部落石虎現蹤 苦茶農友善轉作守護石虎

南投縣信義鄉並沒有部落周邊的石虎正式紀錄，去年起南投林管處在人和部落4處苦茶園農地，生態調查時，意外拍攝到4筆石虎紀錄，...

綠營指台中兒虐之都？藍營駁：高雄、桃園件數最多

台中市議會今舉行專案報告聚焦在華興托嬰中心、麗喆幼兒園兒集體虐事件，民進黨議員批評有私幼教保員拿血淋淋斷手斷腳嚇幼童，指...

附幼也爆虐童 中市社會局長遭糾正

台中市接連爆發華興托嬰中心、麗喆中小學附幼虐兒案，台中市社會局、教育局昨向議會專案報告，除重罰兩家業者與相關敎保員，社會...

最後周末 未登記工廠將斷水電

距3月19日未登記工廠納管期限只剩5天，位居全國前兩名的彰化縣還有3千多件、台中市1千多件未申請，南投雖然只有145家未...

大火6人死 隔壁大樓男住網咖一周 阮漢翔給1萬7000救急

台中市中區興中街一棟大樓日前火警，釀6死6傷悲劇，隔壁棟大樓29歲男子住處被停水電，他住網咖一周，上網求助水幫漁公益協會...

私宅囤物公安未爆彈？盧秀燕：修法強制改善台中先做

台中市議員周永鴻今在議會質詢，指東協廣場（原第一廣場）是觀光景點和新南向政策的重要據點，但5樓長期被堆滿廢棄物，成公安未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。