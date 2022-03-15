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民代質疑拿斷手道具嚇幼兒 麗喆：是萬聖節道具

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
麗喆中小學提供以顏色膠帶貼成的綠色小房子照片，並非將小孩關在綠色小房子內。圖／麗喆中小學提供
麗喆中小學提供以顏色膠帶貼成的綠色小房子照片，並非將小孩關在綠色小房子內。圖／麗喆中小學提供

台中市議員林祈烽等人針對麗喆小學莊姓教保員拿斷手萬聖節道具嚇小孩，讓小孩當場大哭叫媽媽，認為台中市已成「兒虐之都？」；麗喆中小學指出，老師確實有拿出斷手的萬聖節道具，指引孩子觸摸、不要害怕，並非嚇小孩，且該名莊姓教保員已離開幼兒園，校方盼讓孩子回歸寧靜的學習環境。

麗喆中小學副校長陳瓊珠說，那是學校去年10月的萬聖節布置活動，對面教室櫃子上有斷手、斷腳的布置，小朋友因為害怕不敢靠近，老師有拿一隻道具，拆開棉絮告訴孩子那是假的，不用害怕，小朋友也有觸摸，手拿道具，開心玩耍，不再害怕。

至於音檔中該幼兒是叫莊姓教保員的稱號「nin媽媽」，不是叫幼兒的媽媽。陳瓊珠表示，目前莊姓教保員已經離開幼兒園，校方與家長唯一希望儘速讓小孩回歸寧靜的學習環境。

麗喆中小學也說，目前大部分的商場或學校多少有萬聖節活動及布置，民代所提供的斷手斷腳照片，是家長去年10月間請老師拍給家長的照片，家長也知道這是道具。

至於是否有將孩子關在漆黑的綠色小房間，恐嚇孩子？陳瓊珠說，這是今年1月份的教學活動，以顏色膠帶讓孩子認識三角形、正方形，當時孩子站在地板上以綠色膠帶貼成的房子，並非關在漆黑綠色小房間恐嚇孩子，當下也出示孩子指認的圖片告訴家長，家長明瞭後也向學校道歉，誤會一場。

麗喆中小學老師以斷手、斷腳萬聖節道具，引導孩子不要孩怕。圖／麗喆中小學提供
麗喆中小學老師以斷手、斷腳萬聖節道具，引導孩子不要孩怕。圖／麗喆中小學提供

小學 萬聖節

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