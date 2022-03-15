弱勢戶修屋需求多 彰化成立全國第一個修繕安家聯盟

幫弱勢戶修繕房屋的愛心團體遍地開花，但有的因處理個案多，家戶經過漫長等待才能實際修屋，甚至曾發生資源重複利用的狀況，彰化縣府整合縣內8個從事弱勢戶房屋修繕的慈善團體，今天成立「房屋修繕安家聯盟」，在彰化縣民在生活困頓時，幫助他們有安居的家園。

彰化縣府王惠美表示，彰化縣成立全國第一個公私協力的房屋修繕安家聯盟，透過制度化SOP及轉介機制，將資源整合並納入公益整合平台，「家」是讓人安身立命的「所在」，但有的弱勢族群沒有屬於自己的房子，可能租屋或居住在危樓，包括中低收入戶、身障人士有需求，經過社工評估後將協請民間團體盡快服務

包括彰化縣慈化慈善會、彰化縣好德做工行善團協會、彰化縣衡山全人關懷協會、彰化縣慈懷慈善會、伊格魯志工團、彰化縣玄元帝爺功德會、于美人偏遠地區弱勢關懷協會福興站、財團法人台灣護聖宮教育基金會等8個團體今天加入聯盟。

伊格魯志工團執行長洪俊男表示，每年颱風季、雨季過後都是幫弱勢修繕的「旺季」，團隊曾在2個月內接到8案需要協助修屋，但人力與資源有限，第一案和第八案已間隔半年之久，對於急需幫助的家戶來說實在等不及，若能與各修繕單位分配執行會更有效率。

縣府社會處指出，民間修繕團抵大都是志工號召犧牲假日協助修繕，除了原本就從事油漆工、鐵工、木工等在營造業各有專長的志工外，也有許多充滿愛心的「勞力士」在現場協助清潔打掃、搬運等工作，都是有錢出錢、有力出力的為弱勢民眾服務。