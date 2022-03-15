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斷手斷腳恐怖道具嚇小孩 中市麗喆教保員罰9萬

中央社 / 台中15日電

台中市麗喆雙語中小學附設幼兒園發生兒虐案後，今天再遭台中市議員揭露有教保員以斷手斷腳道具嚇不聽話小孩，台中市長盧秀燕今天表示，就算是萬聖節道具也不合宜，已開罰9萬元。

麗喆幼兒園與華興托嬰中心分別發生兒虐案，台中市議會臨時會今天安排市府就兒虐案進行專案報告，民進黨台中市議員林祈烽等人更揭露麗喆還有教保員以斷手斷腳的道具恐嚇小孩，更在議事堂一字排開認為「媽媽市長護兒不力」，並要求市長盧秀燕應予以撤照。

麗喆幼兒園於1月經家長揭露陳姓與莊姓教保員對多名幼童施暴及不當對待事件，經台中市政府調查後表示，陳姓和莊姓教保員涉嫌身心虐待多名幼童，違反兒少權法，社會局重罰18萬元和9萬元並公告姓名，同時主動告發，將相關事證送交檢調。

針對麗喆幼兒園，市府指出，園方因隱匿等違失事項，教育局則重罰園方19萬元並勒令停止招生1年，同時將陳姓和莊姓幼保員通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務。

林祈烽在質詢中指出，他接獲檢舉，只要小朋友不吃飯或不配合午睡，麗喆有教保員就拿斷手斷腳的恐怖道具嚇小孩，從收到的錄音帶中可以聽到小孩被嚇得大哭的聲音。

民進黨議員張耀中說，市府在專案報告內容直指園方管理違規情節重大，現在才裁處停招1年，他質疑這樣的處分是否符合法律比例原則，而且依幼兒教育及照顧法是可以撤照的，市府為何不撤銷立案許可。

市府表示，此案非為新事證，教育局及家防中心調查案件時即已針對幼師不當作為查處，並認定違反兒少權法，由家防中心裁處9萬元，教育局並通報不適任。

由於教保員在調查時指稱斷手斷腳的道具是萬聖節的道具，盧秀燕表示，即便是萬聖節拿出此道具，也不合宜，小孩受不起驚嚇，她要求教育局要再查證，也不能只聽取片面之詞，若最終確認違規情節重大，不排除撤照。

此外，麗喆也發布聲明指出，去年10月萬聖節闖關活動布置，在教室櫃子上有斷手斷腳的布置，小朋友因為害怕不敢靠近，老師有拿一隻道具，拆開棉絮告訴孩子那是假的，不用害怕，小朋友也有觸摸，手拿道具，開心玩耍，不再害怕，議員提供的斷手斷腳照片，是家長去年10月請老師拍給家長的，也知道這是道具。

台中市 幼兒園 教育局

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