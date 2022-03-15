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華興虐嬰案 盧秀燕：社會局長遭糾正

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，社會局長已遭糾正。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕指出，社會局長已遭糾正。記者陳秋雲/攝影

私立華興托嬰中心虐嬰案1年後重啟調查，台中市議會今進行專案報告，台中市長盧秀燕表示，該案件有通報、處理，但當時只針對單一事件調查，不夠周全，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，市府書面糾正社會局長彭懷真。

台市議員陳淑華今在臨時會質詢華興托嬰中心虐嬰案懲處結果，也有議員要求社會局長彭懷真下台。

盧秀燕表示，社會局長彭懷真是社會學大師，提議或推動許多社會安全網相關制度，自組閣以來，彭懷真也是第一個被她糾正處分的局長。不過處分輕重每個議員看法不一，但該懲處的就要懲處，一視同仁。

社會局說明，因爲托嬰中心作業問題，社會局去年未能查扣保全完整30天的監視器畫面，後來查扣到的10天畫面也有缺漏；再者，沒有全面檢視10天的監視器畫面，未能及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員。

社會局指出，全面重新檢視調查，3名托育人員不當對待多名幼兒，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人照顧管理疏失，加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。社會局也已主動告發3名托育人員，將相關事證送交檢調。

社會局已檢討裁罰基準，研擬增加更具體明確的評估標準，同時加重罰則，透過更強力的手段，全力守護嬰幼兒安全。

台中市長盧秀燕指出，書面糾正社會局長。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕指出，書面糾正社會局長。記者陳秋雲/攝影

托嬰 托育 監視器

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