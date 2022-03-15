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廖老大借路測速遭拒？ 交通局：可轉介民間專業賽道
大陸網紅「HG杰爺」（傑尼龜）日前開嗆台灣沒有快車，引發兩岸改裝車界戰火，台灣賽車界達人廖志賢（廖老大）14日在臉書直播表示，想向台中市府申請道路封路進行0-400公尺測速遭拒引起爭論。市議員羅廷瑋今在議會質詢表示，台中路平獲得肯定，才有人來申請賽車競速「玩命關頭在台中，路權為何不通過？」交通局長葉昭甫則回應，交通局目前尚未正式接到相關公文申請，若有需要，可轉介國內合法賽車場或提供相關協助。
葉昭甫表示，民間有許多合法的試車場地，專業場地可避免周遭民眾受傷，若廖老大聯繫上有困難，市府也可代為轉介或接觸民間專業賽道場地。
羅廷瑋議員強調，燙平、路平必須給建設局一個讚，目前已突破1,400條路段，長度約470公里。前市長林佳龍任內完成500公里，今年還有一年，他期許盧秀燕市長第一任四年就有機會突破550公里，「燙平讓市民有感」。
建設局補充說明，經過3年多的努力，燙平已完成1417條路段，長度約470公里，盧秀燕市長秉持「高品質、高效率」原則，以各區主、次要道路及人行道為優化主軸，6米寬度以下鄰里巷道也納入改善，透過並進方式提升台中道路品質，打造「人本、友善、無障礙」的生活環境。
建設局也採用多元管道強化燙平效果，例如24 小時勤務指揮中心、「台中好好行」APP通報、「Taichung燙平小英雄」臉書粉絲團等等，藉由社群交流傾聽市民心聲，協助推動並落實道路燙平專案。
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