快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廖老大借路測速遭拒？ 交通局：可轉介民間專業賽道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中交通局長葉昭甫表示，可轉介國內合法賽車場或提供相關協助。圖／羅廷瑋提供
台中交通局長葉昭甫表示，可轉介國內合法賽車場或提供相關協助。圖／羅廷瑋提供

大陸網紅「HG杰爺」（傑尼龜）日前開嗆台灣沒有快車，引發兩岸改裝車界戰火，台灣賽車界達人廖志賢（廖老大）14日在臉書直播表示，想向台中市府申請道路封路進行0-400公尺測速遭拒引起爭論。市議員羅廷瑋今在議會質詢表示，台中路平獲得肯定，才有人來申請賽車競速「玩命關頭在台中，路權為何不通過？」交通局長葉昭甫則回應，交通局目前尚未正式接到相關公文申請，若有需要，可轉介國內合法賽車場或提供相關協助。

葉昭甫表示，民間有許多合法的試車場地，專業場地可避免周遭民眾受傷，若廖老大聯繫上有困難，市府也可代為轉介或接觸民間專業賽道場地。

羅廷瑋議員強調，燙平、路平必須給建設局一個讚，目前已突破1,400條路段，長度約470公里。前市長林佳龍任內完成500公里，今年還有一年，他期許盧秀燕市長第一任四年就有機會突破550公里，「燙平讓市民有感」。

建設局補充說明，經過3年多的努力，燙平已完成1417條路段，長度約470公里，盧秀燕市長秉持「高品質、高效率」原則，以各區主、次要道路及人行道為優化主軸，6米寬度以下鄰里巷道也納入改善，透過並進方式提升台中道路品質，打造「人本、友善、無障礙」的生活環境。

建設局也採用多元管道強化燙平效果，例如24 小時勤務指揮中心、「台中好好行」APP通報、「Taichung燙平小英雄」臉書粉絲團等等，藉由社群交流傾聽市民心聲，協助推動並落實道路燙平專案。

台中市議員羅廷瑋質詢表示，台中路平獲得肯定，才有人來申請賽車競速「玩命關頭在台中，路權為何不通過？」圖／羅廷瑋提供
台中市議員羅廷瑋質詢表示，台中路平獲得肯定，才有人來申請賽車競速「玩命關頭在台中，路權為何不通過？」圖／羅廷瑋提供

盧秀燕 人行道 直播

延伸閱讀

綠營指台中兒虐之都？藍營駁：高雄、桃園件數最多

麗喆虐童教保員處分出爐 盧秀燕：如有證據不排除撤照

教員拿斷手斷腳嚇壞幼童 盧秀燕：萬聖節道具也不可以

興中街6死火警今公祭 盧秀燕：42家歇業違規旅館已拆4家

相關新聞

南投信義鄉人和部落石虎現蹤 苦茶農友善轉作守護石虎

南投縣信義鄉並沒有部落周邊的石虎正式紀錄，去年起南投林管處在人和部落4處苦茶園農地，生態調查時，意外拍攝到4筆石虎紀錄，...

綠營指台中兒虐之都？藍營駁：高雄、桃園件數最多

台中市議會今舉行專案報告聚焦在華興托嬰中心、麗喆幼兒園兒集體虐事件，民進黨議員批評有私幼教保員拿血淋淋斷手斷腳嚇幼童，指...

附幼也爆虐童 中市社會局長遭糾正

台中市接連爆發華興托嬰中心、麗喆中小學附幼虐兒案，台中市社會局、教育局昨向議會專案報告，除重罰兩家業者與相關敎保員，社會...

最後周末 未登記工廠將斷水電

距3月19日未登記工廠納管期限只剩5天，位居全國前兩名的彰化縣還有3千多件、台中市1千多件未申請，南投雖然只有145家未...

國中生公園鐵條刺右眼判賠 盧秀燕：市府應撤回上訴

2016年3月，黃姓國中生少年在台中市西屯區福瑞公園遭鐵條傷眼案，右眼幾近全盲，家長訴請國賠，近6年法官以台中市政府對公...

「台中時尚城中城線」徵影活動 「維新創作」摘下首獎

台中市政府推廣「台灣好行-台中時尚城中城線」，觀旅局今年初舉辦「看見時尚心魅力」影片徵集活動，經過兩階段的劇本及影片評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。