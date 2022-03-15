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大雅戰車公園缺乏規劃遭埋沒 中市府斥資千萬大改造

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
吳顯森服務處處長吳呈賢日前邀集觀旅局、大雅區公所到場會勘。圖／吳顯森服務處提供
吳顯森服務處處長吳呈賢日前邀集觀旅局、大雅區公所到場會勘。圖／吳顯森服務處提供

台中市大雅戰車公園，位於潭雅神單車綠園道終點站，但設備老舊、亮點難以突現，無法吸引遊客駐足，市議員吳顯森爭取千萬改善，觀旅局表示，若期程順利，今年8月底前發包，預計明年8月底可完工。

台中市大雅區戰車公園，座落在潭雅神單車綠園道終點站，原為軍事要塞，戰車裝甲旅曾駐守當地，現保留軍用鐵道月台，陳列3輛退役M48A3戰車；但缺乏規劃，多數遊客路過不停，且該路段人車共線，並未分流，有安全疑慮，忠義里長林義木向市議員吳顯森服務處反映，日前邀集觀旅局、大雅區公所會勘。

吳顯森服務處處長吳呈賢表示，戰車公園保留軍用鐵道、月台及3輛退役戰車，具歷史意義。過去戰車上下火車的月台改為休憩涼亭，從斜坡可見昔日功能，因未設解說牌面，難吸引遊客駐留，且閒置空間過多，缺乏有效利用。

吳呈賢提議，早期軍用火車停駛後，保留下來的鐵軌隱沒在雜木林中，相當可惜。建議增設教育解說設施及裝置意象，規劃鐵道長廊，建置步道引領遊客重溫鐵道情懷，並加強燈光照明，開放街頭藝人駐點表演，有助觀光發展。

觀旅局初估，戰車公園改善工程經費約需2400萬元，包括入口廣場改善、歷史月台營造、廁所服務設施提昇、軌道林間環境營造等，並改善戰車展示區、活動廣場及停車空間，爭取交通部觀光局1368萬元補助，若推動期程順利，預計8月底前發包，明年8月底可完工。

潭雅神綠園道是繼東豐自行車道後，第二條利用舊鐵道興建而成的自行車專用道，初春櫻花盛開，入夏黃金雨落，入秋金黃楓飄。一段段的綠色隧道如同城市綠洲一樣，路面坡度平緩，適合親子休閒騎乘，令人心曠神怡。

台中市大雅區戰車公園，座落在潭雅神單車綠園道終點站，但該路段人車共線，並未分流，有安全疑慮。圖／吳顯森服務處提供
台中市大雅區戰車公園，座落在潭雅神單車綠園道終點站，但該路段人車共線，並未分流，有安全疑慮。圖／吳顯森服務處提供
台中市大雅區戰車公園，現保留軍用鐵道月台。圖／吳顯森服務處提供
台中市大雅區戰車公園，現保留軍用鐵道月台。圖／吳顯森服務處提供
台中市大雅區戰車公園早期軍用火車停駛後，保留下來的鐵軌隱沒在雜木林中。圖／吳顯森服務處提供
台中市大雅區戰車公園早期軍用火車停駛後，保留下來的鐵軌隱沒在雜木林中。圖／吳顯森服務處提供

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