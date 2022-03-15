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募物資助烏克蘭 台灣基進中彰投黨部成立轉運站

中央社 / 台中15日電

俄烏戰爭造成烏克蘭難民流離失所，台灣基進中彰投黨部今天召開記者會，宣布成立「援助烏克蘭物資轉運站」，募集民間愛心物資援助烏克蘭，並協助民眾寄送物資。

俄羅斯自今年2月發動軍事行動攻擊烏克蘭至今，造成烏克蘭數百萬人民流離失所，各界紛紛發起援助烏克蘭的行動。

台灣基進中彰投黨部響應外交部，募集民間愛心物資援助烏克蘭難民，除民眾捐贈的物資外，黨部也準備一批雨衣，及上好生醫科技公司捐贈的一萬份醫療口罩，將全數送至烏克蘭。黨部今天召開記者會宣布，中彰投黨部將作為「援助烏克蘭物資轉運站」，協助民眾寄送物資。

前立委陳柏惟會中致詞表示，這次俄烏戰爭全世界都在看，除了人道正義之外，烏克蘭為自由奮鬥的精神，贏得了大家的尊敬，兩個國家各自代表著不同價值，烏克蘭是「普世價值」、俄羅斯則是「普式價值」，台灣應該要選擇跟民主陣營站在一起。

陳柏惟說，中部地區也有很多民眾、企業，想為烏克蘭出一份力，很多民眾還不清楚外交部發起捐贈物資的活動，所以與團隊的太平區主任魏聖儫、北屯區主任曾斐筠舉辦這次活動，幫忙號召募集物資援助烏克蘭，期盼物資能早日送達烏克蘭難民手中。

烏克蘭 俄烏戰爭 難民

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