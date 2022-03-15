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影／援烏不限戰備物資 陳柏惟：黨部化身募集愛心站
國內關注俄烏戰火，紛紛對烏克蘭提供人道援助。台灣基進中彰投黨部主委陳柏惟說，響應外交部募集愛心物資援助烏克蘭難民活動，攜手上好生醫等捐贈一萬份醫療口罩、一批雨衣等物資，很多民眾誤以為只能捐戰備物資，但其實尿布、口罩、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉都可以捐，黨部開放做為援烏物資轉運站協助寄送物資。
陳柏惟認為，這次俄烏戰火，烏克蘭追求的是民主自由的「普世」價值，俄羅斯追求的則是信仰俄羅斯總統普亭的「普式」價值，台灣和烏克蘭一樣，隔壁都有一個惡鄰居，一天到晚在「吃豆腐」，甚至可能發動戰爭，烏克蘭給我們的啟示，就是要和文明站在一起，為防止野蠻做準備。
陳柏惟說，中部地區，也有很多民眾、企業都很想出一分力，很多民眾還不清楚外交部發起捐贈物資的活動，所以與台灣基進北屯區主任曾斐筠、太平區主任魏聖儫舉辦這次活動，幫忙號召募集物資援助烏克蘭，此次也要感謝上好生醫企業的捐贈，也期盼物資能早日抵達烏克蘭援助難民。
曾斐筠說，身邊許多長輩在看到烏克蘭被侵略的新聞後都非常心疼不捨，尤其戰爭已經進入第三周，發生越來越多令人難過的悲劇，地方上的民眾都希望能夠盡一分心力來幫助烏克蘭，團隊也想方法援烏，民眾若不清楚寄送流程，3月18日前都可以將物資交至黨部協助寄送，一起傳愛到烏克蘭。
魏聖儫指出，身為兩個孩子的爸爸，看見這次戰爭中數十萬孩子被迫與父母分離、尤其看到獨自逃難的孩童，那一張張孤單無助的臉龐，內心真的非常不捨，不斷思考要怎麼幫助烏克蘭的難民，因此向企業募集醫療相關物資，希望藉由此次活動拋磚引玉，號召更多企業與社會大眾捐贈各類需求物資，盼烏克蘭能夠早日遠離戰爭之苦。
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