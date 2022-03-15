台中火災6死 他租屋燒毀住網咖一周獲助電話中感動大哭

台中市中區興中街一棟大樓日前火警，釀6死6傷悲劇，其中一名租屋戶29歲男子是基隆人，家當全被燒毀，無處可住，住網咖一周，上網求助水幫漁公益協會理事長阮漢翔，阮漢翔昨晚請計程車將2000元從清水區送到台中市區給這名男子，對方保證會還錢，阮漢翔回應「不用還」，男子在電話中立刻大哭，感謝台中人的善心和幫助。

阮漢翔表示，他昨晚從臉書訊息中接到私密，才知這名29歲男子是日前台中市中區興中街大樓火警的受災戶，對方問能否提供他暫住的地方，因為租屋處被大火燒毀，他衣物也燒毀，目前在網咖住一周，市政府安置災民一到二天而已。

阮漢翔向對方說，他們的公益協會在幫助喪葬的急難救助案，請對方找當地里長幫忙較適合，男子說已尋找協助，最後沒辦法才住網咖，他是裝潢工，本月20日領薪水才能再找租屋，男子說，租屋處被人縱火，大家都很無奈，他是外地人，已想不出方法，才硬著頭皮求助公益團體。