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教員拿斷手斷腳嚇壞幼童 盧秀燕：萬聖節道具也不可以
台中市議員林祈烽等人今天早上針對麗喆小學莊姓教保員去年拿「萬聖節道具」嚇幼童，讓孩子嚇到當場叫媽媽，議員指責台中市難道已成「兒虐之都？」批「媽媽市長護兒不力」讓兒童哭泣。台中市長盧秀燕表示， 即使是「萬聖節道具也不宜、更不應該拿來嚇孩子！」此事調查中，絕不寬貸。
林祈烽指出，麗喆小學附設幼兒園莊姓教保育管教不當，責打幼童、拉扯頭髮等，但這名教保育直到上周還在幼兒園且帶幼兒，他質疑教育局，難道不用處理，讓這名教師停職？
林祈烽、林德宇、黃守達、施志昌、鄭功進指出，兒少法規定，讓幼兒心生恐懼，產生創傷反應，顯已對兒童有身心虐待行為。
台中市教育局表示，經查議員所拿出來的恐怖照片，教保員自述是「萬聖節的道具」，市府查處過程中發現，莊姓教保員被通報不當對待幼兒，家防中心已調查確定莊員違反兒少權法第49條第1項第2款，社會局已裁罰9萬元，也通報為不適任資格。
市長盧秀燕表示，即便是萬聖節拿出此道具，也不合宜，小孩受不起驚嚇，她要求教育局要再查證，不能只聽取片面之詞，應持續調查，她感謝議員檢舉與提問，若是有拿出來嚇小孩的情況，更不可原諒，會再調查。
另外，此案非為新事證，教育局及家防中心調查案件時即已針對此師不當作為查處，並認定違反兒少權法，由家防中心裁處9萬元，教育局通報不適任。
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