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中市金店面堆垃圾 環保局每週清理開罰逾10萬

中央社 / 台中15日電

台中市中區興中街日前火災釀6死6傷，市府又接獲檢舉西屯區一棟金店面被屋主堆積廢棄物，環保局今天再度到場清理，近幾年已開罰逾10萬元，同時每週配合警方專案前往清理。

台中市興中街一棟大樓發生日前火災造成6死6傷，屋主在室內堆積回收物阻礙逃生並助長火勢延燒。然而位於西屯區台灣大道4段的一棟5樓店面也有相同情況，屋主不僅未出租店面，還在屋內外堆置回收物，連騎樓都被放置回收物。

市府接獲鄰居檢舉，擔心發生火災風險，而回收物也影響環境衛生。

環保局今天再度出動清潔隊到場展開清除作業，環保局人員接受媒體聯訪指出，從民國104年迄今，環保局依違反「廢棄物清理法」規定處分30次，總計裁罰新台幣10萬6800元，同時已移送法務部行政執行署強制執行，後續已扣繳3萬元，待執行金額剩餘7萬6800元。

環保局表示，近年分別於108年2月26日、108年3月26日、109年7月10日及109年10月30日針對騎樓堆置廢棄物辦理強制清除作業外，目前則每週配合台中市警察局實施道路清理專案，如發現有堆置廢棄物情形，以「即堆即清」方式清除堆置於騎樓的廢棄物，但屋內部分則不便介入，上午又再度前往清理。

廢棄物 台中市

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