彰化芬園「黃金大道」又火了 黃花風鈴木近日大爆發
彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，種植長達5公里的黃花風鈴木，每年初春怒放，黃澄澄一片，博得「黃金大道」美名。今年原本開得不如往年，沒想到連日晴朗好天氣，近日內，就「火」了起來，吸引許多民眾前往欣賞。
芬園鄉公指出，黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，越來越多鄉鎮選為行道樹，彰化縣在台一線溪州路段以及芬園鄉彰南路最負盛名，而芬園鄉彰南路種最多而密集，加上彰南路車輛較少，更適合賞花。
不過，十多年前，芬園鄉公所在彰南路剛種植黃花風鈴木時，卻是經過一番波折，因擔心樹木遮蔭影響稻作生長，一度想動手砍樹，後來經過溝通，5公里長的距離，至今路段仍得以維持，初春到來，黃澄澄風鈴木花瓣閃閃搖曳，兩側農田秧苗才剛新植，黃花搭著綠色阡陌，所呈現黃金大道的景致，美不勝收。
彰南路「黃金大道」常因天候因素，不見得每年都會很火，芬園鄉長林世明說，兩天前，原來還開得稀稀落落，他以為不太樂觀，沒想到連日天氣晴朗，黃花風鈴木突然大爆發，「黃金大道又回來了」，吸引許多民眾前來賞花、拍照，預估還有一周左右花期，賞花要趁早。
林世明說，民眾前來芬園彰南路「黃金大道」賞花外，還可就近到彰南路側有300多年歷史的縣定古蹟寶藏寺走走，以及品嘗社口肉圓、肉粽等美食，還可以採買楓坑米粉，享受難得的清閒。
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