暖警助弱勢處理身後事 同濟會前會長臉書PO文感謝善行

台中市清水警分局大秀派出所員警處理死亡案，發現死者家屬籌不出喪葬費，二警聯繫慈善單位幫忙處理後事，其中協助的台中港同濟會前會長陳錦村昨在地方社團臉書寫出此事，才讓二名警察的善行曝光。

今年1月24日，一名男子在家不慎倒地不治，清水警分局大秀所員警王軍棋及林英傑接獲民眾報案後，前往協助處理時，家屬透露尚籌不出喪葬費，需要向友人借款等訊息，2名警察得知後，幫忙聯繫慈善團體協助捐款，包括台中港同濟會、慈善會、緣馨獅子會、牛罵頭七郎會、育蛇會、台中抓蛇愛心高爾夫球隊，幫助家屬處理後事。

清水警分局大秀所長何易軒表示，感謝各社會團體的熱心公益，警方對弱勢家庭等提供協助希望能暫時度過難關，不再因無力負擔費用而擔心無助，也希望能拋磚引玉，結合地方力量讓有意願的人一起關懷任何需要協助、幫忙的人，何易軒表示，民眾的支持與鼓勵，是警察最大的動力，請在民意調查時多給予警方正面支持。

台中港同濟會前會長陳錦村昨天在臉書「清水小鎮」PO文說，回想農曆年間有一件很感人的事情想與大家分享，也在此提出感謝，他說清水真的是一個非常溫馨的小鎮，就連大秀派出所的長官們也一樣，感染到大家的熱心，真的非常感兩位警察第一時間將里民的需求轉達給大家知道，他說警察工作與民眾息息相關，有這樣的警察真的讓人感到窩心，也讓大家知道，原來清水小鎮有這麼多為善不欲人知的愛心團體。