全台進香鼻祖 彰化南瑤宮6天5夜徒步進香起駕
彰化南瑤宮老大媽、老四媽、聖四媽6天5夜徒步往笨港進香活動，今天清晨6時舉行，7時起駕，各式陣頭及上千信眾隨行，沿途信眾擺香案膜拜，共行經彰化、雲林及嘉義3縣市，全程約300公里，預定18日回鑾。
彰化南瑤宮共有十個媽會，分三組輪值進香，今年輪由老大媽、老四媽、聖四媽到笨港進香，就是所謂的「大媽年」，多年來流傳一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，也是每年出巡不同的特色，因此，今年進香時，許多信眾祭拜時也會準備雞隻供品，恭祝媽祖神威顯赫。
彰化南瑤宮王寅年老大媽、老四媽、聖四媽徒步往笨港6天5夜的進香活動，清晨6點在彰化市南瑤宮舉行，由榮譽主委彰化縣長王惠美、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委黃秀芳、民代、各媽會、宮廟主事代表上香、行禮，並請媽祖上鑾轎，隨後點起馬炮後起駕，並在最具特色的百年香擔引領下，各陣頭、上千信眾隨行，沿途信眾擺香案接迎，十分隆重而熱鬧。
王惠美指出，南瑤宮基於飲水思源，遠在清朝嘉慶年間，信徒即約每4年1次前往笨港天后宮進香，南瑤宮笨港進香堪稱台灣進香文化的起源，延續至今逾200年，是一個多元歷史、社會、文化融合的縮影，更是對台灣先民文化的探求及保存，具有深層的意義，實為中台灣最重要的無形文化資產之一。
王惠美表示，南瑤宮笨港進香近年恢復徒步方式，循先民進香路徑，隨著歷史軌跡演繹傳承，彰顯媽祖文化是彰化地區重要的宗教信仰活動，更希望藉由進香活動，庇祐國泰民安、風調雨順、四時無災、八節有慶，大家都能平平安安的生活。
南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮今年笨港進香的時程，3月15日上午和北港朝天宮會香並在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」、晚上在新港奉天宮舉行「祝壽典禮」、3月16日彰化開彰祖廟祭頭香、3月17日枋橋頭天門宮祭貳香、員林廣寧宮換娘傘等重要傳統儀式，歡迎各地鄉親共襄盛舉，感受媽祖庇佑萬民的神力以及彰化的活力與魅力。
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