離大甲媽遶境時程僅剩約半個月！五大團勤練步伐做準備

大甲媽祖遶境將於4月8日子時正式啟程，以步行遶境9天8夜，往返340多公里，到嘉義新港奉天宮進香，隨著日程逼近，隨駕前的「五大團」也勤練步伐，為今年的遶境盛事做準備。

大甲媽祖遶境為世界三大宗教盛事之一，每年農曆3月吸引國內、外上百萬信徒熱情參與；前兩年受疫情影響，活動舉辦與否充滿不確定，今年疫情較穩定，大甲鎮瀾宮也於元宵節當晚舉行筊筶典禮，由董事長顏清標向媽祖擲筊請示，今年將於農曆3月8日(國曆4月8日)子時，步行前往嘉義新港奉天宮，展開為期9天8夜的遶境進香。

遶境活動中，隨駕於前有「五大團」，分別為莊儀團、神童團、彌勒團、福德彌勒團及太子團。此五大陣頭神偶為遶境矚目焦點之一，團隊設有團服，穿著一致，團員須嚴格遵守團規，見到他們出現時，也代表大甲媽鑾駕、隨駕步行信眾已到，為鎮瀾宮主要團體。