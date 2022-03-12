快訊

HBL／決賽好戲 陳將双率光復對南山、小綠綠北一女對淡商爭后

俄羅斯為何久攻不下烏克蘭？ 普亭弱點曝光

台鐵田中支線有譜 高鐵轉乘旅遊二水集集更方便

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台鐵局長杜微和工務段、運務段主管勘察新田中站的站址環境。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微和工務段、運務段主管勘察新田中站的站址環境。圖／台鐵局提供

彰化縣二水鄉到南投縣集集鎮沿途風光明媚，台鐵局規畫興建田中支線連結高鐵彰化站，預計施工7年，2029年通車後，民眾搭高鐵到彰化站（田中鎮），在田中新站轉乘火車前往二水、集集等地觀光，節省通車費用和時間，又能深度旅遊，一舉多得。

台鐵局今天指出，為強化台鐵、高鐵的區域連結，推動彰投軌道觀光，積極辦理田中支線綜合規畫案，日前陳報行政院審查，預計118年完工。

台鐵局長杜微和工務處處長王兆賢、運務處處長劉雙火、臺中運務段段長蘇鎮霖、嘉義工務段長鄭盛宏等人，昨到高鐵彰化站了解田中支線辦理現況，勘察田中新站場址的空間和環境，和田中站增建電梯、電扶梯的旅運服務設施改善情形，杜微除了嘉勉台鐵工務和運務員工辛勞，也交代注意改善田中站各項工程時務必注意安全，讓這個中區首座跨站式站房的車站提供更好旅運服務。

嘉義工務段長鄭盛宏今天表示，田中支線類似台南沙崙支線，將從台鐵田中站

連結高鐵彰化站，長約3公里，台鐵局早在2018年主動提出可行性研究，先後到田中鎮舉辦3次說明會，獲得地方高度支持，期待田中支線完工後，田中鎮成為進出南投集集、水里、車埕的重要門戶，旅客分搭雙鐵到田中鎮和南投鎮遊玩。

田中支線新建相關經費約18.6億元，今年3月4日陳報行政院審查，若獲通過，工期7年，預計118年完工。田中支線用地有5筆私有地須辦理徵收或協議價購，還有若干縣有地、國有地，台鐵將與彰化縣縣政等單位協調取得用地。

台鐵 高鐵

延伸閱讀

桃園土地交易破2,000億 建商搶地三熱區曝光

桃園土地交易暢旺 高鐵、捷運站成開發票房保證

不只嘉義中正大學！台大校園亦有「小葉欖仁隧道」　全台3大最美黃金雨盤點

即起購買高鐵「國旅聯票」指定產品 加購車票75折起

相關新聞

台中2歇業旅館違規出租 開罰並限期改善

台中市興中街大火燒死6人，這棟7層樓住宅前身是飯店，一把火燒出改建、阻礙逃生通道等問題。台中市副市長陳子敬昨天帶隊突擊檢...

日照中心像運動遊樂園 彰化花壇秀和苑開幕

彰化花壇日照中心秀和苑今（12）日上午開幕，有運動遊樂園、上課學習區、餐飲烹飪區、桌遊區、懷舊柑仔店及休憩區，戶外還有開...

老人跌倒風險高 慈濟志工為獨居長者裝設扶手、照明

「跌倒」是老人事故傷害死因第2名，特別是浴室、客廳、臥室最危險，慈濟志工今天到草屯鎮復興里為弱勢和獨居長者家中安裝扶手、...

植樹節種下綠意盎然 參山處將梨山打造成山城花園

今天植樹節，交通部觀光局參山國家風景區管理處於梨山櫻緣丘，舉行植樹活動，梨山賓館與在地各界代表，一同種下繡球花、西班牙薰...

蔡美華今霧峰成立後援會 林靜儀等人站台力挺

台中市大里、霧峰區市議員擬參選人蔡美華今天在霧峰成立後援會，並公布霧峰升級三支箭政策。蔡美華曾在去年台中第二選區立委補選...

浪漫度不亞於泰安派出所！台中豐原警分局門前櫻花盛開

正值賞櫻時期，台中泰安派出所櫻花季湧入大量人潮，豐原警分局也不讓其專美於前，粉色花瓣一字排開，春暖花開，不用四處人擠人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。