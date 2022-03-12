台鐵田中支線有譜 高鐵轉乘旅遊二水集集更方便

彰化縣二水鄉到南投縣集集鎮沿途風光明媚，台鐵局規畫興建田中支線連結高鐵彰化站，預計施工7年，2029年通車後，民眾搭高鐵到彰化站（田中鎮），在田中新站轉乘火車前往二水、集集等地觀光，節省通車費用和時間，又能深度旅遊，一舉多得。

台鐵局今天指出，為強化台鐵、高鐵的區域連結，推動彰投軌道觀光，積極辦理田中支線綜合規畫案，日前陳報行政院審查，預計118年完工。

台鐵局長杜微和工務處處長王兆賢、運務處處長劉雙火、臺中運務段段長蘇鎮霖、嘉義工務段長鄭盛宏等人，昨到高鐵彰化站了解田中支線辦理現況，勘察田中新站場址的空間和環境，和田中站增建電梯、電扶梯的旅運服務設施改善情形，杜微除了嘉勉台鐵工務和運務員工辛勞，也交代注意改善田中站各項工程時務必注意安全，讓這個中區首座跨站式站房的車站提供更好旅運服務。

嘉義工務段長鄭盛宏今天表示，田中支線類似台南沙崙支線，將從台鐵田中站

連結高鐵彰化站，長約3公里，台鐵局早在2018年主動提出可行性研究，先後到田中鎮舉辦3次說明會，獲得地方高度支持，期待田中支線完工後，田中鎮成為進出南投集集、水里、車埕的重要門戶，旅客分搭雙鐵到田中鎮和南投鎮遊玩。

田中支線新建相關經費約18.6億元，今年3月4日陳報行政院審查，若獲通過，工期7年，預計118年完工。田中支線用地有5筆私有地須辦理徵收或協議價購，還有若干縣有地、國有地，台鐵將與彰化縣縣政等單位協調取得用地。