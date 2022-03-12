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社福機構募發票困難 中市民代舉辦捐發票、換樹苗活動

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
社福團體募發票越趨困難，台中市議員施志昌選擇植樹節這天，舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，邀請民眾種樹減碳做愛心。記者劉柏均／攝影
社福團體募發票越趨困難，台中市議員施志昌選擇植樹節這天，舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，邀請民眾種樹減碳做愛心。記者劉柏均／攝影

近年來政府推廣發票無紙化，電子載具發票使用率高，社福團體募集發票困難；配合今天植樹節，台中市議員施志昌與華山基金會，聯合舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，領樹苗減碳，捐發票做愛心。

施志昌表示，這次活動舉辦四場，除了讓甲安埔不同地方的民眾方便領取外，也因應疫情，分成4場舉辦，減少大眾大量聚集的機會。其餘活動地點與時間包括12日下午兩點於外埔兒三公園、3月19日上午9時於大甲慈德宮、下午14時於大安鎮安宮，希望海線的居民能一起來領樹苗、做愛心。

植樹節前夕，台中市議員施志昌為提倡減碳，連兩週於大甲、大安、外埔與日南地區和華山基金會合作舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，預計共發出6千株樹苗，包含山櫻花、桂花、七里香、山黃梔、厚葉石斑木、野牡丹與杜鵑，今天於大甲文昌祠後方公園開跑，當天下午於外埔兒三公園、19日於大甲慈德宮與大安鎮安宮皆有舉辦。

市議員施志昌表示，近來因為發票載具使用度高，也讓社福團體募捐發票困難，因此與華山基金會、大甲孔門里里長蔡憲龍、台中市政府農業局以及行政院農業委員會林務局東勢林管處，舉辦「捐發票、贈樹苗」的活動，希望透過此活動，與華山基金會合作共同募集發票，希望讓華山基金會能有更多資源，幫助弱勢需要照顧的民眾。

發票 華山基金會 台中市

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