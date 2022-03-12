拖吊司機出行途中遭取消 中市法制局建議先行洽商

台中市一名拖吊車司機接獲車主求援遠赴南投清境農場，結果在途中遭車主取消，也未拿到空趟費，台中市政府消保官今天建議，雙方洽商時應先訂定合理時間，以減少爭議。

台中市一名拖吊車司機在臉書社團「爆料公社」貼文指稱，9日接獲車主需要提供救援，要求前往清境農場救援，他從台中出發，在埔里前往霧社途中，車主來電要求取消救援，他要求車主支付空趟費2000元，車主原本還殺價，最後即不接電話，他在氣憤之餘將2人對話貼出。

對此，台中市法制局告訴中央社記者，汽車拖吊服務的時間常常無法精準掌握，建議雙方洽商服務時間時，需將道路交通車流問題納入考量再訂定合理時間，並約定逾時的處理方式，以減少爭議。

法制局表示，車主與拖吊業者對於「拖吊服務內容」、「提供服務的時間」及「服務費用」已合意，雙方契約成立，應互負依約履行義務。

法制局指出，若拖吊業者無法依約定時間抵達，其遲延後的給付對車主無利益時，車主有權拒絕拖吊服務，並免給付價金；但若拖吊業者可依約定時間提供服務，但車主卻拒絕受領，車主仍需依約給付契約價金。