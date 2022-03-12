日照中心像運動遊樂園 彰化花壇秀和苑開幕

彰化花壇日照中心秀和苑今（12）日上午開幕，有運動遊樂園、上課學習區、餐飲烹飪區、桌遊區、懷舊柑仔店及休憩區，戶外還有開心農場、公園及公所規劃中的槌球場，長輩每天可以自由選擇想要參與的課程，秀和慈善事業基金會還捐出1輛休旅車載送。

花壇日照秀和苑是在花壇老人文康活動中心，委由秀傳醫療體系經營、秀和慈善事業基金會經營，今天開幕儀式，除副縣長林田富、立委黃秀芳、衛生福利部長期照顧司長祝健芳、秀傳醫療體系總裁黃明和、花壇鄉長顧勝敏、秀和基金會董事長陳梅鳯等人與會，林田富感謝中央與秀傳體系的協助，促成花壇日照秀和苑的成立，讓長輩們得到最好照顧。

花壇鄉長顧勝敏表示，公所盤點鄉內閒置的社區空間，特別拜託秀傳黃總裁委託秀和基金會來到花壇鄉設置日照中心，讓長者有好的去處，可以在地老化，年輕人無後顧之憂。

秀傳體系總裁黃明和表示，花壇秀和苑日照中心是響應縣府很好的政策，他經營醫院近50年，不是只要照顧生病的人，而是要照顧社區居民的健康。秀和苑日照中心配合秀傳醫療團隊，讓長者可以獲得最好的照顧，在這裡可以發揮畫圖、唱歌、寫字等才能，不僅能夠得到快樂，也讓子女安心出外工作。呼籲鄉親可以前來做志工，有錢出錢，有力出力，成就社會美麗又美滿。

黃明和說，日照中心長者普遍都有肌力不足的問題，容易腰酸背痛、四肢無力，因此在花壇日照中心規劃「運動遊樂園」，引進全套由彰化在地隱形冠軍明根運動器材公司所生產、銀髮族專用的運動設備，其中一台可多人使用「多功能垂直律動機」，更是業者為花壇日造量身打造的全世界第一台，將運動融入生活中，讓長輩可以桌上在玩桌遊、下棋，桌下雙腳在運動。