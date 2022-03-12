八卦山牌樓掛黑松汽水標誌 網友戲稱置入性行銷始祖
有58年歷史的彰化八卦山牌樓上有黑松汽水標誌，被網友戲稱是台灣置入性行銷始祖；彰縣文化局指出，牌樓是大佛風景區門面，縣府計劃整修讓牌樓煥然一新，迎接彰化建縣300年。
八卦山牌樓位在彰化市中山路與卦山路交叉口，牌樓正面有「八卦山」3個大字，旁邊有黑松汽水的標誌，正面對聯寫著「卦氣四時分春夏秋冬有秩、山容千態幻雨晴朝夕咸宜」，背面對聯則寫「著人文山擁虎巖珠擁嶼、化徵風物泉涵龍井水涵磺」。
由於牌樓上有黑松汽水標誌，有網友戲稱是台灣置入性行銷始祖；牌樓也留有石碑，說明牌樓從民國52年11月開始興建，53年4月完工，而牌樓由黑松汽水公司前身進馨汽水公司獻建。
彰化文化局長張雀芬今天接受中央社記者電訪說，明年是彰化縣建縣300年，只要是前往八卦山大佛風景區的遊客都會經過牌樓，但牌樓上次整修是在20多年前，文化局計劃再次整修牌樓，讓大佛風景區門面煥然一新。
1名文化局資深員工指出，從八卦山牌樓老照片可看出，牌樓落成時黑松汽水標誌還是瓶蓋形狀，牌樓再整修時就換成綠底紅字標誌，也曾有民眾認為牌樓影響交通希望拆除，但縣府還是決定保留。
有地方耆老回憶，當年興建牌樓時，曾找來牛車通過現今機車道，安排公車通過汽車道，確認可順利通行，才決定牌樓機車道及汽車道大小。
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