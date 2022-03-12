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老人跌倒風險高 慈濟志工為獨居長者裝設扶手、照明

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
慈濟志工在獨居長者門口安裝斜坡，方便老人家搭乘輪椅出入。圖／讀者提供
慈濟志工在獨居長者門口安裝斜坡，方便老人家搭乘輪椅出入。圖／讀者提供

「跌倒」是老人事故傷害死因第2名，特別是浴室、客廳、臥室最危險，慈濟志工今天到草屯鎮復興里為弱勢和獨居長者家中安裝扶手、止滑墊並改善室內照明，也將獨居長者列為居家關懷對象，讓老人家生活更安全。

光復里80多歲老先生多年前車禍，撞斷左大腿只能坐輪椅，妻子三度中風，兒子又在外地工作，只能定期回家探望。家門前原設有坡道，但坡度陡相當危險，慈濟志工在坡道上裝設扶手，讓老夫妻進出較安全，臥室洗手間也裝扶手避免跌倒。

另一戶受助對象，老先生多年前突然昏倒在地、送醫院急救但身體失能、需坐輪椅過日子，志工在他家門口裝設不鏽鋼無障礙坡道，方便輪椅進出，浴廁馬桶邊裝防跌扶手。

還有一對高齡96歲的老夫婦，因兒子往生，女兒常回來打理家庭關心父母，志工則在家中樓梯口裝置LED燈照明、浴廁洗臉盆裝安全扶手及地面鋪設防跌止滑墊。

慈濟基金會表示，台灣預估在2026年將進入超高齡社會，為預防及降低長者跌倒風險，慈濟推動長者居家安全改善方案，免費加裝安全扶手、地面止滑、照明改善、無障礙空間等多項修繕居家安全補助。

國內疫情稍緩，志工到里鄰長提報的社區獨居長者家庭訪視，了解長者家中狀況與需求，施作防跌、止滑、照明等安全設施，也將有需求的長者列入居家關懷戶。草屯鎮復興里長林建男說，感謝慈濟基金會和志工在關懷，尤其是對弱勢和獨居長者的協助，讓老人家生活更安全方便。

慈濟志工在獨居長者家中裝設LED燈，提升室內照明。圖／讀者提供
慈濟志工在獨居長者家中裝設LED燈，提升室內照明。圖／讀者提供
慈濟志工在門口安裝斜坡扶手，減少老人家跌倒風險。圖／讀者提供
慈濟志工在門口安裝斜坡扶手，減少老人家跌倒風險。圖／讀者提供

慈濟 獨居 中風

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