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植樹節種下綠意盎然 參山處將梨山打造成山城花園
今天植樹節，交通部觀光局參山國家風景區管理處於梨山櫻緣丘，舉行植樹活動，梨山賓館與在地各界代表，一同種下繡球花、西班牙薰衣草、富士櫻等近千株草木植栽，將於春、夏陸續綻放，延續梨山櫻花季盛況，成為絕美的「山城花園」。
交通部觀光局參山處推動生態及綠色旅遊活動，並加強梨山風景區休憩綠蔭及綠美化景觀，讓大梨山地區的觀光景點花卉、樹種能有多樣性變化，與不同的景觀意象，打造優質綠色旅遊環境。
參山處長曹忠猷表示，梨山近兩年打響觀光品牌，遊客大幅成長，賞櫻人潮爆滿，接下來紫藤花、桃花及蘋果花接續登場。特別感謝台中市高山觀光與文創發展協會贊助部分苗木，今天於櫻緣丘種下近千株植栽，讓梨山美上加美。
曹忠猷也說，櫻緣丘的富士櫻開花已屆尾聲，吉野櫻正盛開中。今種植的西班牙薰衣草、繡球花，都將在3、4月接棒開花，再加上紫藤也在4至5月陸續登場，讓遊客在每個季節上山，都能看到不同花朵綻放。
今天植樹活動，由參山處長曹忠猷、福壽山副場長王仁助、梨山社區發展協會理事長王維康、梨山攤販主委廖學輝、梨山國小校長洪永明、和平區公所課長吳以山、梨山賓館經理王柏翔、環山、松茂等社區發展協會代表、東勢林管處、梨山消防隊以及衛生所與在地居民近百人一起參與，同時向遊客宣導，珍惜大自然資源，為春光明媚的3月增添一抹盎然綠意。
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