植樹節種下綠意盎然 參山處將梨山打造成山城花園

今天植樹節，交通部觀光局參山國家風景區管理處於梨山櫻緣丘，舉行植樹活動，梨山賓館與在地各界代表，一同種下繡球花、西班牙薰衣草、富士櫻等近千株草木植栽，將於春、夏陸續綻放，延續梨山櫻花季盛況，成為絕美的「山城花園」。

交通部觀光局參山處推動生態及綠色旅遊活動，並加強梨山風景區休憩綠蔭及綠美化景觀，讓大梨山地區的觀光景點花卉、樹種能有多樣性變化，與不同的景觀意象，打造優質綠色旅遊環境。

參山處長曹忠猷表示，梨山近兩年打響觀光品牌，遊客大幅成長，賞櫻人潮爆滿，接下來紫藤花、桃花及蘋果花接續登場。特別感謝台中市高山觀光與文創發展協會贊助部分苗木，今天於櫻緣丘種下近千株植栽，讓梨山美上加美。

曹忠猷也說，櫻緣丘的富士櫻開花已屆尾聲，吉野櫻正盛開中。今種植的西班牙薰衣草、繡球花，都將在3、4月接棒開花，再加上紫藤也在4至5月陸續登場，讓遊客在每個季節上山，都能看到不同花朵綻放。