蔡美華今霧峰成立後援會 林靜儀等人站台力挺

台中市大里、霧峰區市議員擬參選人蔡美華今天在霧峰成立後援會，並公布霧峰升級三支箭政策。蔡美華曾在去年台中第二選區立委補選時擔任林靜儀選戰團隊的重要幹部，林靜儀到場立挺表示，去年中二立委選舉，蔡美華辭掉行政院中辦的工作、第一個跳出來幫忙，希望大家像疼惜她一樣，也來疼惜蔡美華。

民進黨台中第13選區（大里、霧峰）市議員選舉，除了現任市議員李天生、林德宇等二人尋求連任，蔡美華、前市議員張芬郁，以及立委何欣純助理賴美蓮等3女將爭取提名。

蔡美華今天在霧峰成立後援會，立委林靜儀、莊競程、蔡易餘、台中市議員張家銨、蔡耀頡及百工百業代表等到場力挺。

林靜儀說，台中市在2018年選後，台中的捷運、建設歪掉，希望大家一起打拚，改變市議會、市府。蔡美華是很好人選，地方組織，不論是霧峰金蘭會、小英之友會，幾乎每個人都叫得出名字；2017年兩人曾赴瑞士參與WTO會議，為台灣發聲。

蔡美華提出霧峰升級政策三箭，分別是「興建交通建設，解決聯外大眾運輸不便」、「強化婦幼及長照系統，妥善照顧弱勢」，以及「活絡博館群聚商圈，打造在地新經濟模式」，受到在場者熱烈回應。