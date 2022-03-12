想看五星級動物之家不難了 民代爭取YouBike站落成啟用

台中市動物之家后里園區，被譽為全台最美的五星級動物之家，簡約優美的外型，吸引大量民眾遊憩打卡，但位處偏僻，加上無大眾運輸車輛，造訪不易；市議員陳清龍向市府爭取設置公共自行車站，於10日下午完工。他表示，後續會再朝有公車方向繼續努力。

台中市動物之家后里園區，獲得國家卓越建設獎，被譽為全台最美的五星級動物之家，一旁還有以花海聞名的環保公園，為台中知名旅遊景點，吸引許多遊客打卡拍照；但該動物之家落於大甲溪畔堤南路上，地處偏僻，無公車等大眾運輸工具可達，民眾僅能自駕前往，導致平日人潮稀疏，假日也不見出遊人潮。

黃姓民眾表示，后里雖有知名遊樂園、科學園區，但縣市合併後，他們感受不到直轄市的繁榮，被邊緣化的感受卻越來越深，歸根究底，大眾運輸不便是最主要原因，解決交通不便，不應只有后里動物之家跟環保公園，希望市政府好好規劃后里大眾運輸效能，強力行銷、繁榮后里。

市議員陳清龍表示，動物之家、環保公園距最近客運站牌約1.5公里，步行需約20分鐘；另一處三豐路、星科路站牌旁，雖設有公共自行車，但騎在車水馬龍三豐路，甚至是砂石車、垃圾車呼嘯而過的堤南路，安全都會令人感到堪慮。

陳清龍日前邀觀光局會勘，研究三豐路125巷或舊圳路，劃設自行車引導標示線、景點標示牌，除能讓自行車從安全風光明媚的小徑，前往動物之家與環保公園，也盼望可創出新的自行車觀光景點。