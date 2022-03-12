快訊

初選看板軍備賽已開打 黃金地段租好租滿砸千萬跑不掉

國內疫情趨穩 教育部修訂：停課期程縮短為10天

想看五星級動物之家不難了 民代爭取YouBike站落成啟用

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
陳清龍表示，未來朝有景點就有站牌、有公車方向繼續努力，讓后里景點不再是響亮而乏人問津。圖／陳清龍服務處提供
陳清龍表示，未來朝有景點就有站牌、有公車方向繼續努力，讓后里景點不再是響亮而乏人問津。圖／陳清龍服務處提供

台中市動物之家后里園區，被譽為全台最美的五星級動物之家，簡約優美的外型，吸引大量民眾遊憩打卡，但位處偏僻，加上無大眾運輸車輛，造訪不易；市議員陳清龍向市府爭取設置公共自行車站，於10日下午完工。他表示，後續會再朝有公車方向繼續努力。

台中市動物之家后里園區，獲得國家卓越建設獎，被譽為全台最美的五星級動物之家，一旁還有以花海聞名的環保公園，為台中知名旅遊景點，吸引許多遊客打卡拍照；但該動物之家落於大甲溪畔堤南路上，地處偏僻，無公車等大眾運輸工具可達，民眾僅能自駕前往，導致平日人潮稀疏，假日也不見出遊人潮。

黃姓民眾表示，后里雖有知名遊樂園、科學園區，但縣市合併後，他們感受不到直轄市的繁榮，被邊緣化的感受卻越來越深，歸根究底，大眾運輸不便是最主要原因，解決交通不便，不應只有后里動物之家跟環保公園，希望市政府好好規劃后里大眾運輸效能，強力行銷、繁榮后里。

市議員陳清龍表示，動物之家、環保公園距最近客運站牌約1.5公里，步行需約20分鐘；另一處三豐路、星科路站牌旁，雖設有公共自行車，但騎在車水馬龍三豐路，甚至是砂石車、垃圾車呼嘯而過的堤南路，安全都會令人感到堪慮。

陳清龍日前邀觀光局會勘，研究三豐路125巷或舊圳路，劃設自行車引導標示線、景點標示牌，除能讓自行車從安全風光明媚的小徑，前往動物之家與環保公園，也盼望可創出新的自行車觀光景點。

陳清龍表示，目前先用公共自行車彌補大眾運輸不足，雖最快、卻只是最低標準方式，未來朝有景點就有站牌、有公車方向繼續努力，讓后里景點不再是響亮而乏人問津。

台中市動物之家后里園區已設置ubike站，暫時彌補大眾運輸工具不足。圖／陳清龍服務處提供
台中市動物之家后里園區已設置ubike站，暫時彌補大眾運輸工具不足。圖／陳清龍服務處提供
台中市動物之家后里園區已設置ubike站，暫時彌補大眾運輸工具不足。圖／陳清龍服務處提供
台中市動物之家后里園區已設置ubike站，暫時彌補大眾運輸工具不足。圖／陳清龍服務處提供

動物之家 后里 自行車

延伸閱讀

北市大眾運輸搭越多獎越多 有機會獲蘋果電腦手機

新竹縣首次引入YouBike 最快6月上路

台中豐原長青學苑開學啦 17種課程滿足長輩多元選擇

后里五星級泳池卻沒溫水 民代爭五百萬冬天前改善

相關新聞

台中2歇業旅館違規出租 開罰並限期改善

台中市興中街大火燒死6人，這棟7層樓住宅前身是飯店，一把火燒出改建、阻礙逃生通道等問題。台中市副市長陳子敬昨天帶隊突擊檢...

浪漫度不亞於泰安派出所！台中豐原警分局門前櫻花盛開

正值賞櫻時期，台中泰安派出所櫻花季湧入大量人潮，豐原警分局也不讓其專美於前，粉色花瓣一字排開，春暖花開，不用四處人擠人，...

邱建富、魏明谷有共識？希望彰化縣長比照南投採民調

依民進黨選舉辦法，非執政縣市由黨主席徵召提名，但下屆彰化縣長人選卻遲遲喬不定，還傳出中央要由經濟部長王美花「空降」，積極...

「萬眾騎BIKE」12年 今開騎95公里 提前暖身大甲媽遶境

由台中6家媽祖廟聯合主辦的「萬眾騎BIKE」已邁入第12年，上千民眾今早7時，騎著單車於大甲體育場鳴槍出發，開始全長95...

中科二林園區第一期標準廠房 動土

中科二林園區第一期標準廠房新建工程昨動土，預計2024年第三季完工，將提供7600.6坪、劃分為18個單元出租給小型工廠...

捍衛食安 盧秀燕：查驗增6倍、校園禁核食

台中市食安條例原禁止日本福島5縣食品在台中市販售，被行政院函告無效。台中市長盧秀燕昨召開食安會報，衛生局長曾梓展說，已收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。