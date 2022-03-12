浪漫度不亞於泰安派出所！台中豐原警分局門前櫻花盛開

正值賞櫻時期，台中泰安派出所櫻花季湧入大量人潮，豐原警分局也不讓其專美於前，粉色花瓣一字排開，春暖花開，不用四處人擠人，也能欣賞這份粉色溫柔，成為豐原市區賞櫻好去處。

台中豐原警分局坐落在原有的縣警局，因腹地遼闊植栽樹種綠意盎然。每到六、七月的荔枝纍纍讓人垂涎欲滴，素有荔園美稱。正值賞櫻季節，民眾蜂擁上山尋幽賞櫻時，豐原警分局大門內也默默綻放了整排的櫻花，畫面美不勝收。