浪漫度不亞於泰安派出所！台中豐原警分局門前櫻花盛開
正值賞櫻時期，台中泰安派出所櫻花季湧入大量人潮，豐原警分局也不讓其專美於前，粉色花瓣一字排開，春暖花開，不用四處人擠人，也能欣賞這份粉色溫柔，成為豐原市區賞櫻好去處。
台中豐原警分局坐落在原有的縣警局，因腹地遼闊植栽樹種綠意盎然。每到六、七月的荔枝纍纍讓人垂涎欲滴，素有荔園美稱。正值賞櫻季節，民眾蜂擁上山尋幽賞櫻時，豐原警分局大門內也默默綻放了整排的櫻花，畫面美不勝收。
警分局的同仁們習以為常，久處芝蘭之室不聞香，生在美中不知美。這番美景讓初來乍到、剛上任的分局長劉安杰驚艷萬分讚嘆不已，大方與民眾分享這溫暖的粉色浪漫；劉安杰表示，若民眾路過分局大門，歡迎佇足欣賞或入內打卡，才不辜負稍縱即逝的花期喔。
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