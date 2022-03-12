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邱建富、魏明谷有共識？希望彰化縣長比照南投採民調

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
積極爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名的縣黨部主委邱建富（左2），昨晚成立花壇「富友會」，縣議員許書維（左1）、李成濟（右2）及湧言會縣議員參選人辜皇譯（右1）到場力挺。記者劉明岩／攝影
積極爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名的縣黨部主委邱建富（左2），昨晚成立花壇「富友會」，縣議員許書維（左1）、李成濟（右2）及湧言會縣議員參選人辜皇譯（右1）到場力挺。記者劉明岩／攝影

依民進黨選舉辦法，非執政縣市由黨主席徵召提名，但下屆彰化縣長人選卻遲遲喬不定，還傳出中央要由經濟部長王美花「空降」，積極爭取縣長提名的縣黨部主委邱建富不願因此受困，連日來，陸續在各鄉鎮市成立「富友會」，「由下而上」展現民意，並希望選對會循南投縣長模式，採民調決定徵召人選。

彰化縣前縣長魏明谷也積極爭取徵召，表示也希望循南投模式，採協調式民調，產生徵召人選。但因南投只有蔡培慧及陳紀衡兩名參選人，相對單純，而彰化目前除了他與邱建富外，還傳出有經濟部長王美花空降。由於彰化縣未辦理登記，即沒有所謂的「候選人」，中央選對會協調小組的協調方案也不知道，彰化與南投的情況是有不同。

邱建富表態參選彰化縣長後，各鄉鎮市支持者紛紛集結以「富友會」名義籌組後援組織，花壇「富友會」昨晚率先成立，百餘名幹部齊聚造勢，高呼「凍蒜」，到場者還包括同屬正國會的縣議員許書維、李成濟，以及湧言會的縣議員參選人辜皇譯。花壇富友會長鄭志彬表示，邱建富是最接地氣的參選人，相信在獲得黨提名後，人氣更扶搖直上，打一場漂亮的選戰。

邱建富說，彰化市「富友會」也將在今天成立，和美、二林、芳苑等鄉鎮都在籌備中。他強調，已做好準備，在「魄力效能、創新突破」競選主軸下爭取縣民認同，擘劃「文化首都、農工大縣」願景，讓縣民看見希望、實現理想、擁有幸福。

正國會要角、選對會成員前交通部長林佳龍，面對下屆彰化縣長人選，接受媒體採訪時，主張「在地優先」、「由下而上」，相對於中央擬「空降」經濟部長的傳聞，做了明確的表態，加上選對會決定南投縣長提名採民調產生徵召人選，對邱建富是很大鼓舞，除積極籌組「富友會」展示基層實力外，也要求彰化縣長徵召比照南投縣長採民調方式。

邱建富除積極成立「富友會」的造勢活動外，各鄉鎮市也大舉設置看板，增加曝光度，為可能舉辦的民調做準備；魏明谷則近日內，在員林出現三面看板，魏強調，他原本不願設看板，是支持者主動為他設置。

魏明谷說，他目前的做法除勤走基層外，就在網路上提出個人政見與擘劃縣政的願景，至於邱富建陸續成立「富友會」的做法，他表示尊重，他有自己的步伐，如果參選人形象有負評，再有組織及看板，還是不能扭轉民眾的印象。

積極爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名的前縣長魏明谷，仍密集在個人臉書發表施政願景與政見。圖／取自魏明谷臉書
積極爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名的前縣長魏明谷，仍密集在個人臉書發表施政願景與政見。圖／取自魏明谷臉書
積極爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名的縣黨部主委邱建富（右1），昨晚成立花壇「富友會」，支持者贈與菜頭祝他有「好采頭」。記者劉明岩／攝影
積極爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名的縣黨部主委邱建富（右1），昨晚成立花壇「富友會」，支持者贈與菜頭祝他有「好采頭」。記者劉明岩／攝影

邱建富 南投

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