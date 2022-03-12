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「萬眾騎BIKE」12年 今開騎95公里 提前暖身大甲媽遶境
由台中6家媽祖廟聯合主辦的「萬眾騎BIKE」已邁入第12年，上千民眾今早7時，騎著單車於大甲體育場鳴槍出發，開始全長95公里、繞行台中6間媽祖廟的行程；大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今天活動重點不在輸贏，在媽祖保佑下，期望大家都平安順利。
2022萬眾騎BIKE已邁入第12年，由大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮等6間媽祖廟聯合舉辦，結合宗教信仰文化的特色活動，數千名車友在媽祖的帶領下環遊大台中，巡禮山海屯探訪各宮廟特色，祈求未來一切順利、國泰民安，藉此瞭解台中信仰文化，也為將於4月登場的大甲媽祖繞境暖身。
逾千名車友們上午7時從大甲體育場出發，全長95公里的路程，將依序繞行南屯萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮、社口萬興宮，最後預計於下午16時回到大甲鎮瀾宮。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，萬眾騎Bike今已是第12年，很高興早上看到大家都精神抖擻，騎單車、走路都是最好的運動；今天活動目標不在輸贏，平安健康做重要，非常感謝今天所有選手參與，期望今天媽祖保佑，大家平安順利。
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