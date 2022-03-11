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彰化豬舍鐵皮屋頂疑失火 高溫燒灼毛豬變烤豬
彰化縣芳苑鄉頂廍村一處養豬場今天中午失火，洪姓養豬戶接到鄰近居民通知，匆匆趕回，養豬舍已陷入熊熊烈火，毛豬不停哀嚎，彰化縣消防局第四大隊出動30名消防員和14輛各式消防車到場噴水，約44分鐘後撲滅火勢，雖燒毀約4.5坪豬舍，但燒死約20隻豬。起火原因有待調查。
消防局第四大隊指出，今天中午約12點01分接獲通報，芳苑鄉頂廍村一處養豬場發生火災，屋頂冒出白色濃煙，出動第四大隊和芳苑、大城、二林分隊30名消防員和14輛各式消防車、1 輛救護車前往救災救人，抵達時，鐵皮搭建的豬舍已全面燃燒，幸好養豬場當時沒人。
洪姓養豬戶趕回養豬場，見豬隻困在場內不停哀嚎想逃出，他十分心急但不能打開閘門。消防員撲滅大火後，和洪姓養豬戶清點被燒死豬隻約20隻，有的豬皮幾乎烤熟。附近居民指稱，可能是鐵皮豬舍的屋頂太陽能光電板短路造成火災。消防局第四大隊表示，現場無從判斷起火點，將由鑑識人員調查起火原因。
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