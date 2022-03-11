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臨別的禮物？員中校長將轉任精誠中學 企業捐大樟木

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
「有為機械工程公司」董事長陳珀波與員林扶輪社一起捐贈十一株樹齡超過20年的大樟木給員林高中，今天舉行贈樹、植樹活動。記者林宛諭／攝影
「有為機械工程公司」董事長陳珀波與員林扶輪社一起捐贈十一株樹齡超過20年的大樟木給員林高中，今天舉行贈樹、植樹活動。記者林宛諭／攝影

知名輪胎機械工程公司「有為機械工程公司」董事長陳珀波與員林扶輪社一起捐贈十一株樹齡超過20年的大樟木給員林高中，今年8月即將要轉任私立精誠中學的員中校長游源忠說，這是員高最好的85周年校慶禮物，也讓他能在員高任職的最後一年，用種樹來做為治校理念的呈現，讓十一棵大樟木成為陪伴員林高中師生成長的美麗風景。

「有為機械工程公司」因最近要擴廠，但捨不得砍除廠區的樟樹，本著愛樹惜樹的精神想移植十一株樹齡超過20年的大樟木，員林高中退休聯誼會前會長賴志賢老師得知後即建議這麼美麗的樟木應該可以移植到員林高中，員中校長游源忠也認同護樹理念欣然接受，並由員林扶輪社籌募移樹經費，成就這樁美事。

今天游源忠和陳珀波及扶輪社員們一起象徵性舉行大樟木贈樹、植樹儀式，游源忠說，希望種下的樟木能大樹成蔭，種樹除了可以美化生活環境，還有調節氣候、淨化空氣、減少噪音、涵養土壤、豐富生態等許多好處，也希望能培養學生愛護環境和尊重生態的觀念。

陳珀波董事長此次除了捐樹給員中，也捐贈數棵大樟樹給三義社區公園，供民眾乘涼，他說，教育很重要，「一個偉大的城市，需要有優秀的學府，而有優秀的學府，可以成就偉大的城市」，種下這些樹木，也種下一些希望，讓這些美麗景致可以提供員林高中師生美好的生活體驗。

「有為機械工程公司」董事長陳珀波（右）捐贈十一株樹齡超過20年的大樟木給員林高中，員中校長游源忠（左）致贈感謝狀。記者林宛諭／攝影
「有為機械工程公司」董事長陳珀波（右）捐贈十一株樹齡超過20年的大樟木給員林高中，員中校長游源忠（左）致贈感謝狀。記者林宛諭／攝影

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