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彰化烏溪堤防遊憩廊道第三期動工 河濱公園不做了

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化烏溪堤防遊憩廊道最後一期工程24公里從彰化市往東到芬園、南投，另從伸港濱海往南接彰化縣自然生態教育中心，今天動土。記者林敬家／攝影
彰化烏溪堤防遊憩廊道最後一期工程24公里從彰化市往東到芬園、南投，另從伸港濱海往南接彰化縣自然生態教育中心，今天動土。記者林敬家／攝影

彰化烏溪堤防遊憩廊道全長36公里，最後一期工程24公里從彰化市往東到芬園、南投，另從伸港濱海往南接彰化縣自然生態教育中心，斥資1億2百多萬元今天動土，不過，縣府本規劃在棒壘球場旁設置2公頃大型河濱公園，因為去年缺水改設置烏溪淨水廠，周邊不能有相關設施而作罷；縣府表示，將找其他適合地點開闢。

彰化烏溪堤防遊憩廊道目前已完成一、二期工程，從彰化市經和美鎮至伸港白色海豚屋打造自行車道、人行步道，也在廊道中段和美鎮中寮設置橋下親子公園，第三期工程繼續延伸，包括廊道鋪面、欄杆優化、方向指示牌及解說牌等。

彰化縣長王惠美說，烏溪堤防水岸遊憩廊道建置在她擔任立委時就努力爭取，三期經費共計2億1270萬元，向中央爭取前瞻計畫水環境改善計畫補助，最後一哩路預計今年10月完工，將可從芬園鄉沿烏溪通達彰化海濱，形成彰化縣第一條水岸遊憩廊道，串連沿線鄉鎮景點，建置完成適合騎乘自行車，也適合親子遊憩，將繼續爭取從伸港延伸到大城鄉。

烏溪堤防遊憩廊道行經彰化市大肚溪棒壘球場，每當周末人潮相當多，彰化縣八卦山慢速壘球協會理事長王世忠，來自中彰投的球友相當多，堤防廊道更完整後，有助於將人潮帶往其他鄉鎮。

彰化縣府城觀處長田飛鵬說，第三期工程24公里包括經過土堤，須走防汛道路，還有現有道路，避免與砂石車爭道，堤防廊道需要截點讓民眾有停留活動的地方，仍會在沿線找適合的地方做休憩空間或體健設施等。

彰化市大肚溪棒壘球場周遭已施設淨水廠，無法依照縣府原規劃做河濱公園。記者林敬家／攝影
彰化市大肚溪棒壘球場周遭已施設淨水廠，無法依照縣府原規劃做河濱公園。記者林敬家／攝影
彰化烏溪堤防遊憩廊道經過大肚溪棒壘球場，因硬體環境佳，周末人潮聚集。記者林敬家／攝影
彰化烏溪堤防遊憩廊道經過大肚溪棒壘球場，因硬體環境佳，周末人潮聚集。記者林敬家／攝影

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