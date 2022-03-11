影／興大後醫系30日開放報名保障2名原住民

國立中興大學學士後醫學系今年首度招生，是中部唯一的國立後醫系，也是國內唯一與2所醫學中心合作的醫學系。今天舉辦招生記者會，本月30日開放報名，將招收23名公費生，分為甲、乙兩組，甲組21名，乙組(限原住民身分學生)2名，兩組招生名額得相互流用，只要獲有教育部認可的國內外公立或已立案的私立大學畢業(含應屆畢業)，取得學士以上學位者，皆可報考。

今天上午，中興大學舉辦後醫系招生記者會，興大校友總會理事長、立法院副院長蔡其昌、台中榮總院長陳適安、彰化基督教醫院院長陳穆寬、彰化基督教兒童醫院院長陳家玉、童綜合醫院院長童敏哲、秀傳醫療體系院長黃士維等人出席啟動儀式。

興大校長薛富盛表示，興大是中部唯一的國立後醫系，也是國內唯一與2所醫學中心合作的醫學系，未來台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系為興大的教學醫院，未來將提供實習場域，進行醫學生的專業臨床訓練。

蔡其昌指出，機會是留給準備好的人，過去4年中興大學已做好萬全準備，特別是興大不打算自己蓋醫院的情況下，結合中部地區的醫療能量，4所醫院全力支持更顯重要。

興大後醫系招生考試採二階段進行，第一階段為筆試測驗，預定3月30日至4月11日開放報名，4月24日筆試，依考生筆試測驗成績，擇優參加第二階段測驗（面試、資料審查），筆試科目包括英文、普通生物及生化概論、物理、化學。

第二階段包括面試及資料審查，包括大學歷年成績單及名次證明、自傳及讀書計畫、英語能力檢定證明、其他如專業工作成就、工作職務表現、獲獎紀錄等有利審查資料，預定4月29日至5月2日開放第二階段報名，5月7日、5月8日面試，5月12日放榜。成績計算為筆試成績占60%、資料審查成績占10%、面試成績占30%。

興大後醫系的招生目的在於招生大學畢業生施予醫學教育，以培育兼具多元底蘊與全人文關懷素養暨科學家精神的醫學生，提升中部地區偏鄉與原住民醫療品質。課程特色除於專業必修課程中培育醫學專業能力，特別設計多面向選修課程，定名為「模組課程」，包括全人醫療、智慧醫療、精準健康等3個模組，以協助學生深入探索不同領域的發展。