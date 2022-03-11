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中科二林第一期標準廠房今動工 王惠美籲企業提高工資　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法委員謝衣鳳（右起）、中科管理局長許茂新、彰化縣長王惠美共同主持中科二林園區第一期標準廠房動土典禮。記者簡慧珍／攝影
立法委員謝衣鳳（右起）、中科管理局長許茂新、彰化縣長王惠美共同主持中科二林園區第一期標準廠房動土典禮。記者簡慧珍／攝影

小工廠老闆買不起大面積土地蓋廠房，工廠也可以進駐中部科學工業二林園區，今天中科二林園區第一期標準廠房新建工程動土，預計2024年下半年完工，將提供7600.6坪、劃分為18個單元出租給小型工廠，中科管理局今年4至5月將舉辦招商大會之外，也規畫興建員工宿舍出租給園區廠商的員工。

中科二林園區規劃三期標準廠房，第一期標準廠房新建工程今天上午動土，將建造地下一層、地上五層的廠房大樓。鑼鼓咚咚響，祥獅獻瑞喜氣洋洋，科技部中部科學園區管理局長許茂新和彰化縣長王惠美出席，中央地方各級民意代表、企業董事長或執行長40多人與會，見證中科二林園區建設又邁進一大步。

中科管理局長許茂新表示，已有31家廠商獲准進駐中科二林園區，有兩家營運生產，7家廠商動工建廠新動工，中科管理局預計4至5月在彰化舉辦大型招商大會，預期有更多國內外大型廠商進駐，目前中科二林園區缺工1千多人，中科管理局歡迎在外縣市工作的青年能到中科二林園區工作，彰化子弟能返鄉就近就業，幫忙促進中科二林園區經濟發展。

「中科二林園區要攬才，一定要有好的待遇才留得住人。」縣長王惠美說，中科二林園區建立一波三折，從2008年敲定到第一家廠商動工，歷經激辯和各階段環評，感謝地方產業促進團隊和支持設置工業區的民眾全力支持才有今天，關於企業的缺工問題，請廠商一定要提高薪資，唯有高薪才能延攬更多好人才來彰化，至於北漂南漂的彰化子弟，都市居大不易，回來「呷阿爹、睏阿娘，賺來自己儉。」還是自己的故鄉最好。

立法委員謝衣鳳提到日前她遇見新竹科學園區管理局長王永壯，王永壯告訴她，最擔心的事快發生了，未來中科產值可能會超過竹科，代表中科發展需要更前瞻、更進步，今日下午她到立院質詢，將爭取中科二林園區成為循環經濟示範園區，讓所有事業廢棄物得以循環再利用，及朝向綠電產業永續發電，力求供電穩定。

中科二林園區第一期標準廠房將興建地上 5 層、地下 1 層的建築，完工後總樓地板面積2萬6072 平方公尺，折算約7600.6坪，每個單元300坪，為服務小型工廠，也劃設150坪的單元，未來可提供12單元的300坪廠房、6單元的150坪廠房，提供給大企業的中、下游產業鏈小型工廠承租，預計可創造2千個就業機會。

中科二林園區2018年正式對外招商，截至去年底，經濟部核准入園廠商31家，出租面積50.04公頃，總投資額近千億元。彰化縣政府積極協助招商和加速行政程序，矽品精密加碼投資到800億，預計今年9月營運量產，電動巴士大廠成運汽車投資20億，正規劃設廠，預定113年第一季量產。

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