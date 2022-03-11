中市稽查歇業旅館 2家違規使用各罰18萬

台中市興中街惡火釀6死憾事，台中市政府清查中市有38家歇業旅館，今天下午由台中市副市長陳子敬帶隊聯合稽查3家歇業旅館，其中一家歇業、聯欣大飯店及奇芳賓館涉及違規使用、擅自室內裝修及未辦理公安申報，依建築法各開罰18萬元，並限期改善。

今天下午1點，陳子敬帶隊觀光旅遊局、消防局、警察局與都發局等單位進行聯合稽查，共稽查聯欣大飯店、奇芳賓館及昭盛52行館等3間歇業旅館。

其中，昭盛52行館為歇業狀態，都發局指出，聯欣大飯店消防安全檢查合格，但已註銷登記證歇業，無申請變更仍違規使用，擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報，依建築法第91條，開罰所有權人18萬元罰鍰，並限期改善，若未改善將連續裁罰。

市府於今年2月23日，針對奇芳賓館大樓現場公設的消防安全設備缺失，開立限期改善通知單，並限期3月25日前改善完畢；另室內部分因大門深鎖，消防安全設備無法檢查，將張貼檢查通知單前往檢查。

都發局指出，奇芳賓館無申請變更仍違規使用，擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報，依建築法第91條，開罰所有權人18萬元罰鍰，並限期改善，若未改善將連續裁罰。