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921重建校園地面陷落 原因竟是當年未設排水系統

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮育英國小地面下陷，導致地面和建築物落差大，階梯也扭曲變形。圖／南投縣政府提供
埔里鎮育英國小地面下陷，導致地面和建築物落差大，階梯也扭曲變形。圖／南投縣政府提供

埔里鎮育英國小921地震重建，建築設計採雨水直接滲入地下的自然排水，校園並未設置排水溝，歷經20餘年，校園地面下陷，嚴重影響鋪面、階梯平整與安全，曾壓斷自來水管大量漏水，南投縣長林明溱今天會勘，指示規畫完善排水溝系統，並改善破舊變形地面，確保師生校園安全。

育英國小在1945年設立，歷史悠久現有13班260多名學童，因為校園地面下陷，需改善排水及鋪面，中央補助經費不敷需求，全部改善總經費上看千萬元，林明溱說，縣庫再困難也要設法籌措經費，師生安全問題，更要徹底解決。

林明溱和縣議員林芳伃等人會勘埔里鎮育英國小，校長林慧錚說明學校面臨嚴重地面下陷，影響師生安全。林明溱說，育英國小當年重建沒有規畫排水溝，雨水長期滲入地下，每次豪大雨積水難退，造成校舍與下陷地面脫離裂損，只有規畫完善排水系統，將雨水引導到區域排水才能根本解決問題。

教育處長陸正威說，已爭取中央補助款400萬元，將幫助育英國小以最新最安全工法，設置智慧節能排水設施。

林明溱說，育英國小新設的埔里親子館提供家長和幼兒完善學前教育體驗場域，新設的籃球場及共融式遊具特色遊戲場，讓孩子更安全遊玩。他聽到林校長及家長會的心聲，學生活動中心PU地板老舊破損、中廊鋪面油漆斑駁易滑，以及遊戲場周邊連鎖磚卡青苔容易打滑，對於提升校園設施設備，縣府會全力支持改善。

縣府會依學校所提出校園最迫切及安全需求提報至中央爭取經費，並設法籌措不足經費，讓每所學校能在優質的環境下努力辦學，給學生更好的學習環境。

育英國小活動中心鋪面老舊，影響學生運動安全，南投縣政府將一併改善。圖／南投縣政府提供
育英國小活動中心鋪面老舊，影響學生運動安全，南投縣政府將一併改善。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘育英國小地面下陷問題，承諾籌措經費改善，確保師生校園。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘育英國小地面下陷問題，承諾籌措經費改善，確保師生校園。圖／南投縣政府提供
埔里鎮育英國小地面下陷，透水磚凹凸不平，影響學生安全。圖／南投縣政府提供
埔里鎮育英國小地面下陷，透水磚凹凸不平，影響學生安全。圖／南投縣政府提供

英國 林明溱 雨水

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