草屯海蟾蜍數量超過1300隻 已抱接產卵下達移除動員令

進入春天的交配季節，東華大學楊懿如持續率領「台灣兩棲類保育志工」數十名志願者，配合農委會特有生物保育中心專家，上周前往草屯不同的地點進行海蟾蜍移除行動，經過長時間的徹夜工作後，不僅發現海蟾蜍已開始抱接產卵，每天30至50隻的捕獲量，更宣布海蟾蜍的個體已超過1300隻以上。

楊懿如表示，百大入侵種的海蟾蜍，已經進入春天繁殖期，有些雄蛙移動到水田鳴叫，以海蟾蜍通常在降雨後繁殖，有些農田噴農藥，海蟾蜍不會接近，經過幾次每晚50多隻的移除後，分布核心區的族群有可能受到壓抑，發現有轉向分布邊緣地帶的情形，零星分布方式，讓移除的工作更加困難，畢竟控制像海蟾蜍這樣強勢的外來種，本來就要有長久抗戰的決心，避免往外擴散。

楊懿如說，在移除的過程中，志工們也對地方居民進行宣導，發現好多草屯的居民都很熱心，主動通報及移除，以日前在濟公巷進行移除時，就有散步的居民帶我們找海蟾蜍，其中一對海蟾蜍抱接後產卵，海蟾蜍卵串呈長條型，卵粒非常小，難怪一次可以產8000粒以上，在果園捕獲一隻母蛙，在同德高中附近，更有居民繳交自行捕捉的4隻海蟾蜍，並表示海蟾蜍叫聲很吵，希望能趕快根除。