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美化家鄉二林溪 後憲弟兄和鎮公所今種樹200公尺

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮長蔡詩傑（左）頒贈感謝狀給二林後憲主任洪銘春。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮長蔡詩傑（左）頒贈感謝狀給二林後憲主任洪銘春。記者簡慧珍／攝影

明天是植樹節，彰化後憲荷松協會二林分會和二林鎮公所，今天上午在二林溪畔種植62棵黃金風鈴木，連同去年認養的行道樹，一併長期認養儒林橋到壽米屋這段長達380公尺的黃金風鈴木。

彰化後憲二荷松協會二林分會約25名會員起個大早，載樹苗到二林溪畔挖植穴，和鎮公所人員、縣議員也是前鎮長張國棟等人一起種樹。二林分會主任洪銘春表示，會員都是二林子弟，希望家鄉美麗，去年認養180公尺路段、50棵的黃金風鈴木，看見溪畔有一段沒樹木，決定今年種樹補足，讓二林溪每逢春天就開滿明亮燦爛的花朵。

「一棵樹每年可以吸附52公斤的碳排放，種樹是愛地球的最積極行動。」鎮長蔡詩傑說，彰化後憲荷松協會二林分會不忘去年約定，今年向縣政府申請樹苗來種樹，種樹可減緩地球暖化，又能美化環境，他感謝後憲弟兄愛護家鄉，希望先前和今年種植的黃金風鈴木長大後成為二林另一個新景點，能和二林東螺溪木棉花道、蕎麥花田的美景並駕齊驅。

蔡詩傑很仔細察看樹苗，問樹齡大概幾年，鎮公所農業課人員回答應該超過一年。蔡詩傑說，樹苗根系看起來很強壯，應該都可以種活。後憲二林分會主任洪銘春表示，二林分會後憲弟兄有50多人，今年種樹路段200公尺，連同去年180公尺的一併認養照顧，大家抽空到溪畔為黃金風鈴木澆水施肥和防治病蟲害。

彰化後憲荷松協會二林分會和二林鎮公所今天一起植樹美化二林溪畔。記者簡慧珍／攝影
彰化後憲荷松協會二林分會和二林鎮公所今天一起植樹美化二林溪畔。記者簡慧珍／攝影

風鈴木 認養 彰化

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