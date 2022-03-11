美化家鄉二林溪 後憲弟兄和鎮公所今種樹200公尺

明天是植樹節，彰化後憲荷松協會二林分會和二林鎮公所，今天上午在二林溪畔種植62棵黃金風鈴木，連同去年認養的行道樹，一併長期認養儒林橋到壽米屋這段長達380公尺的黃金風鈴木。

彰化後憲二荷松協會二林分會約25名會員起個大早，載樹苗到二林溪畔挖植穴，和鎮公所人員、縣議員也是前鎮長張國棟等人一起種樹。二林分會主任洪銘春表示，會員都是二林子弟，希望家鄉美麗，去年認養180公尺路段、50棵的黃金風鈴木，看見溪畔有一段沒樹木，決定今年種樹補足，讓二林溪每逢春天就開滿明亮燦爛的花朵。

「一棵樹每年可以吸附52公斤的碳排放，種樹是愛地球的最積極行動。」鎮長蔡詩傑說，彰化後憲荷松協會二林分會不忘去年約定，今年向縣政府申請樹苗來種樹，種樹可減緩地球暖化，又能美化環境，他感謝後憲弟兄愛護家鄉，希望先前和今年種植的黃金風鈴木長大後成為二林另一個新景點，能和二林東螺溪木棉花道、蕎麥花田的美景並駕齊驅。