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南投薪資行情知多少？ 將訪2萬7千家業者瞭解產業狀況

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣工業及服務業普查處掛牌成立，預計普查2萬7千家廠商，瞭解南投縣各行業別營運收支、員工雇用情形、薪資變化。圖／南投縣政府提供
南投縣工業及服務業普查處掛牌成立，預計普查2萬7千家廠商，瞭解南投縣各行業別營運收支、員工雇用情形、薪資變化。圖／南投縣政府提供

南投縣110年工業及服務業普查處今天掛牌成立，將採派員面訪、留置填表及網路填報等三種調查管道訪查，預計普查2萬7千多家廠商，瞭解縣內各行業營運收支、員工雇用、薪資變化，希望業者配合填報，作為南投產業發展計畫、招商引資及城市行銷政策參考。

南投縣副縣長陳正昇說，透過工業及服務業普查，縣府可以掌握在地經濟發展與兼顧區域均衡，作為產業發展計畫、推展招商引資及城市行銷政策的參考依據，這次受訪廠商預計2萬7千多家，實地派員訪問日期則為6月1日至7月31日，網路填報則於5月18日開放。

南投縣主計處長陳美秀說，南投縣普查區計195個，而為推動網路填報作業，採響應式設計填報網頁，讓小規模廠商可運用行動裝置或電腦先行上網填報。因應疫情影響及增進網路填報普查表意願，除製作網填教學影片及懶人包外，上網填報者還可參加網路填報抽獎活動，頭獎為10萬元商品卡，總獎金達200萬元。

普查員由各公所遴派，所有普查員都要遵守「3不加2會」工作守則，就是「不會洩漏受查廠商資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存摺」，而「2會」就是「普查員會佩戴普查員證、普查員會遞寄送致受查單位函」。

為因應社會工作型態，調查訪問除了上班時段外，普查員也會利用平日晚間及假日訪查。廠商如有疑慮，可以打電話到縣府主計處專線（049）2232875、2201024或各公所查詢，也可以透過165反詐騙專線確認普查作業。

南投縣工業及服務業普查處掛牌成立，預計普查2萬7千家廠商，瞭解南投縣各行業別營運收支、員工雇用情形、薪資變化。圖／南投縣政府提供
南投縣工業及服務業普查處掛牌成立，預計普查2萬7千家廠商，瞭解南投縣各行業別營運收支、員工雇用情形、薪資變化。圖／南投縣政府提供

南投 薪資

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