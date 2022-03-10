中市民代深入社區推廣植樹 不忘宣傳樓梯間不堆雜物

本周六就是312植樹節，台中市議員羅廷瑋今天捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區，不少社區鄰里民眾響應，更有跨區學校提出需求，希望協助申請樹苗。羅廷瑋不忘向社區住戶宣傳，「住所保持逃生空間暢通，不要在樓梯間堆放雜物」，避免興中街惡火憾事。

羅廷瑋表示，這項活動已經連續舉辦3年，受到社區大樓與鄰里的歡迎，因為申請的樹種均為較小型的灌木，適合在社區栽種，也能藉此活動提倡社區綠美化，提升空氣品質抗空污，給下一代機會教育環境保護的概念，是一舉數得的活動。