中市民代深入社區推廣植樹 不忘宣傳樓梯間不堆雜物
本周六就是312植樹節，台中市議員羅廷瑋今天捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區，不少社區鄰里民眾響應，更有跨區學校提出需求，希望協助申請樹苗。羅廷瑋不忘向社區住戶宣傳，「住所保持逃生空間暢通，不要在樓梯間堆放雜物」，避免興中街惡火憾事。
羅廷瑋表示，這項活動已經連續舉辦3年，受到社區大樓與鄰里的歡迎，因為申請的樹種均為較小型的灌木，適合在社區栽種，也能藉此活動提倡社區綠美化，提升空氣品質抗空污，給下一代機會教育環境保護的概念，是一舉數得的活動。
今年羅也特別在活動中增加宣導社區消防檢查和防火安全的重要性，提醒社區管理委員會和住戶要保持逃生空間的暢通，不要在樓梯間堆放雜物，並且嚴格執行消防安檢，避免興中街大火憾事再次發生，並協助消防局發放住警器相關宣傳單。
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