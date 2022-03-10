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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

中市民代深入社區推廣植樹 不忘宣傳樓梯間不堆雜物

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員羅廷瑋(右)捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供
台中市議員羅廷瑋(右)捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供

本周六就是312植樹節台中市議員羅廷瑋今天捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區，不少社區鄰里民眾響應，更有跨區學校提出需求，希望協助申請樹苗。羅廷瑋不忘向社區住戶宣傳，「住所保持逃生空間暢通，不要在樓梯間堆放雜物」，避免興中街惡火憾事。

羅廷瑋表示，這項活動已經連續舉辦3年，受到社區大樓與鄰里的歡迎，因為申請的樹種均為較小型的灌木，適合在社區栽種，也能藉此活動提倡社區綠美化，提升空氣品質抗空污，給下一代機會教育環境保護的概念，是一舉數得的活動。

今年羅也特別在活動中增加宣導社區消防檢查和防火安全的重要性，提醒社區管理委員會和住戶要保持逃生空間的暢通，不要在樓梯間堆放雜物，並且嚴格執行消防安檢，避免興中街大火憾事再次發生，並協助消防局發放住警器相關宣傳單。

台中市議員羅廷瑋(右)捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供
台中市議員羅廷瑋(右)捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供
312植樹節活動中，台中市議員羅廷瑋與工作人員不忘向社區住戶宣傳，「住所保持逃生空間暢通，不要在樓梯間堆放雜物」，避免興中街惡火憾事。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供
312植樹節活動中，台中市議員羅廷瑋與工作人員不忘向社區住戶宣傳，「住所保持逃生空間暢通，不要在樓梯間堆放雜物」，避免興中街惡火憾事。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供
台中市議員羅廷瑋(蹲者)捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供
台中市議員羅廷瑋(蹲者)捲袖、拿鏟子，一起種下希望種子，服務處與台中市農業局申請樹苗，發送給東區、南區社區。圖／台中市議員羅廷瑋服務處提供

台中市 空污 綠美化 植樹節

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