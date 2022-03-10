台中豐原長青學苑開學啦 17種課程滿足長輩多元選擇

台中豐原長青學苑今早舉行開學典禮，市長盧秀燕也出席頒發老師聘書，並歡迎老師與學員們參加新學期課程。盧秀燕表示，去年台中市開班突破1000班，學員數超過4萬8千人，今年則預計開設1021班，感謝豐原老人會、公所及老師的投入，讓台中市長青學苑持續蓬勃發展。

台中豐原長青學苑今早舉行開學典禮，市長盧秀燕、社會局長彭懷真、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤、豐原區長洪峰明、台中市豐原區老人會理事長張隆盛出席；長青學苑課程包括電腦、語文、歌唱、運動、健康促進、手作繪畫、樂器等，習俗信仰及傳統技藝多達17類多元課程，能滿足長輩各樣需求，展現「活到老、學到老」的精神。

台中市長盧秀燕表示，為打造銀髮友善環境，台中市長輩報名長青學苑第一班免學費，一學期只收100元報名費，報名第2班以上課程，基本上也僅收學費600元；盧更表示，市府也補助老人健保費，每人每月最高補助826元，減輕長輩的健保負擔。

中市社會局指出，台中市自72年開始創辦長青學苑，至今已近40年，100年縣市合併約300班，越辦越受長輩歡迎，短短10年成長3倍。目前台中市各區皆有長青學苑，分別由7區公所、8所學校、7個社福團體協會及2個基金會共同投入辦理，長青學苑由點到面擴散至全市，服務更多高齡長輩。