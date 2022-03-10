快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

看守所自主監外作業 受刑人小祐希望有機會抱抱孩子

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投看守所安排受刑人自主監外作業職前講習，表現良好的受刑人還可返家探親。圖／南投看守所提供
南投看守所安排受刑人自主監外作業職前講習，表現良好的受刑人還可返家探親。圖／南投看守所提供

法務部矯正署前年實施「自主監外作業」讓表現好的受刑人外出工作，為適應社會生活做準備，但因疫情暫停，最近疫情趨緩，南投看守所決定恢復出工，受刑人「小祐」得知表現優秀，還可返家探視，表示會努力工作爭取機會，希望回家探視出生不久的孩子，彌補欠缺的父愛。

南投看守所今天安排9名可參加「自主監外作業」的受刑人職前講習，他們3月14日起將如同一般上班族，每天上午搭車到協力廠商工廠工作，下午再返回看守所。

去年底服刑的「小祐」經評估，獲自主監外作業資格。他入監時孩子剛出生不久，又因為疫情關係，監所暫停探訪，家屬只能透過視訊探視，小祐也只能隔著螢幕看到孩子牙牙學語，對於自己犯錯無法盡到父親責任，小祐對孩子相當抱歉。

所方鼓勵他，自主監外作業滿三個月表現良好，可申請返家探視，讓小祐相當感謝。他表示會努力工作，薪資比照基本薪資，可寄回家中孝敬父母、貼補家用，更希望爭取機會，能回家探視親手抱抱孩子。

南投看守所表示，國內疫情趨緩，矯正署決定除北北基桃地區及高雄市機關暫停自主監外作業出工，其他縣市監所可自行評估恢復出工。

看守所評估合作的協力廠商有工業油壓機、沖床等操作工作及園藝、打掃、廚房等，近期疫情趨緩，3月14日辦理生命園區廠商出工，一方面顧及防疫工作維持，也能將人力資源挹注到本地勞動力需求，讓受刑人養成勤勞習慣，為回歸社會做好準備。

南投看守所安排受刑人自主監外作業職前講習，表現良好的受刑人還可返家探親。圖／南投看守所提供
南投看守所安排受刑人自主監外作業職前講習，表現良好的受刑人還可返家探親。圖／南投看守所提供

疫情 受刑人

延伸閱讀

獨／林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬調查轉違規房

涉貪遭押將屆今交保 宜縣府2官員步出看守所面露憔悴

毒品交易「10打1」出人命 萬華幫朱寶寅殺人判13年

雄女紅磚校門拆除校友不捨 學生見新校門哀嚎：好像動物園

相關新聞

影／「優遊台中學」免費報名 爆夯中捷體驗首入課程

台中市教育局推動「優遊台中學」假日學堂邁入第6年，從9校9門課、227人次，成長到58個單位、127門課程，5千多位學生...

行道樹枯死「花的故鄉」顏面無光 園藝行捐樹救門面

彰化縣田尾鄉怡心園改建工程的爭議還沒落幕，因施工移植到公園北側的樹木有14棵沒逢春發綠枝，已經枯死，有礙田尾公路花園園藝...

彰化秘境石牌坑步道 3月20日辦健行還可領盆栽

想一窺彰化市八卦山區秘境「石牌坑親水生態步道」嗎？彰化市公所訂3月20日（日）舉辦健行活動，市長林世賢歡迎民眾攜伴帶眷參...

結婚60年叫鑽石婚 竹山地理老師蔡武男夫婦同切蛋糕

家住竹山鎮的地理老師蔡武男，退休後仍桃李滿天下，去年和妻子陳秀雲結褵滿60年，今天在九族文化村接受縣府白金鑽石金婚暨長青...

竹山鎮三月殺蟲季消滅荔枝椿象 實施全鎮噴藥作業1個月

每到3月的殺蟲季，竹山鎮公所為以化學手段防治荔枝椿象病蟲害，即日起針對全鎮進行噴藥作業1個月，希望能減少荔枝椿象在居住環...

大甲農路嚴重破損影響安全 市議員施志昌爭取百萬修繕

台中大甲孟春里日南段885-14地號旁農路破損，嚴重影響民眾農機具出入、排水及用路安全，里長黃湘榕與居民向市議員施志昌反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。