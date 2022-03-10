看守所自主監外作業 受刑人小祐希望有機會抱抱孩子

法務部矯正署前年實施「自主監外作業」讓表現好的受刑人外出工作，為適應社會生活做準備，但因疫情暫停，最近疫情趨緩，南投看守所決定恢復出工，受刑人「小祐」得知表現優秀，還可返家探視，表示會努力工作爭取機會，希望回家探視出生不久的孩子，彌補欠缺的父愛。

南投看守所今天安排9名可參加「自主監外作業」的受刑人職前講習，他們3月14日起將如同一般上班族，每天上午搭車到協力廠商工廠工作，下午再返回看守所。

去年底服刑的「小祐」經評估，獲自主監外作業資格。他入監時孩子剛出生不久，又因為疫情關係，監所暫停探訪，家屬只能透過視訊探視，小祐也只能隔著螢幕看到孩子牙牙學語，對於自己犯錯無法盡到父親責任，小祐對孩子相當抱歉。

所方鼓勵他，自主監外作業滿三個月表現良好，可申請返家探視，讓小祐相當感謝。他表示會努力工作，薪資比照基本薪資，可寄回家中孝敬父母、貼補家用，更希望爭取機會，能回家探視親手抱抱孩子。

南投看守所表示，國內疫情趨緩，矯正署決定除北北基桃地區及高雄市機關暫停自主監外作業出工，其他縣市監所可自行評估恢復出工。