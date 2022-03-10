行道樹枯死「花的故鄉」顏面無光 園藝行捐樹救門面

彰化縣田尾鄉怡心園改建工程的爭議還沒落幕，因施工移植到公園北側的樹木有14棵沒逢春發綠枝，已經枯死，有礙田尾公路花園園藝專業的門面，鄉長林守政發起勸募活動，獲10多名園藝行響應，將捐贈近40棵樹木美化怡心園景觀

田尾鄉號稱全台最大的花卉苗木集散地，園藝高手如雲，今年春天來了，發現怡心園北側人行休閒步道的行道樹有14棵沒長出新枝綠芽，枯死樹木面對田尾公路花園的公園路與公園路一段交會口，剛好是遊客進出公路花園的必經要道，鄉公所認為台灣園藝專業產區如果被誤認「種樹種到死」未免顏面無光，自告奮勇攬下重整門面的工作。

鄉長林守政今天說，枯死的樹木原本生長在怡心園停車場內，因「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」施工，原生長地點將作為大草坪，不能有樹，30多棵樹都移到怡心園北側人行休閒步道區當作行道樹。

也是園藝專家的林守政指出，每一種植物都有它們的最佳移植季節，並非所有的樹木都適合在春天移植，例如柏類適合在冬天移植，況且被移植的怡心園樹木樹齡超過20年以上，有的40年，需要相當時間斷根，包商開工後陸續移植，雖然生長範圍都在怡心園，相距不到150公尺，有些樹仍受不了而枯死。

一般民間社團和善心人士勸募金錢和日常物資，林守政發起勸募樹木，得到鄉內10家園藝店支持，願意捐出待售的大樹合計約40棵，鄉公所協調包商明（11日）移走枯木和發育不良樹木。林守政表示，挖除枯死14株，移植後發育不良的有20多株，鄉公所參考園藝專家意見並評估後，決定全換更換，等移除枯木及移植發育不良樹木，植穴經消毒整理後，補植田尾鄉公路花園知名景觀樹木美化怡心園門面。

田尾鄉怡心園是田尾公路花園的地標，彰化縣政府提報「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」獲中央核定並補助經費1.28億元，施做怡心園、百景園總面積7.2公頃的景觀休憩工程，縣政府2020年2月盛大動土，因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，原訂2021年2月完工跳票，縣政府同年6月23日終止合約重新發包，9月6日舉辦動工典禮，原包商不滿，提出280多項爭議項目，向彰化地方法院聲請保全證據，田尾迎賓之心工程再度停擺，全案進入司法程序。