影／「優遊台中學」免費報名 爆夯中捷體驗首入課程

台中市教育局推動「優遊台中學」假日學堂邁入第6年，從9校9門課、227人次，成長到58個單位、127門課程，5千多位學生參與，今年更結合業界台中捷運股份有限公司開授2班、60人課程，帶領學子站在第一線體驗實務運作，展現108課綱精神。「優遊台中學」即日起開放中彰投苗地區國三至高三生報名，額滿為止。

今天「優遊台中學」在台中一中校史館舉辦成果分享，修滿18小時可獲得「18達人」，上學期有186位修課滿18小時以上的學生，教育局長楊振昇到場頒發修課證書，其中，西苑高中徐士茵同學修課達60小時，幾乎每個假日都上課，學習精神備受肯定。

楊振昇指出，「優遊台中學」教育局串聯高中、職，部分大學、文化場館或機構，由他們提供課程，讓國三到高三的學生，利用假日上課，多元有趣的課程，滿足學生的學習觸角。

從最初的9校9門課，227人次參加，到上學期已有5000多人次參加，人數倍數成長；本學期串聯58個單位提供127門課程。教育局分析，近兩年的四大類開課單位，以「大專校院」和「各高中職」開設課程人數最多，開設課程中，以醫藥衛生學群類別，最受學生歡迎。

中港高中學生紀奕分享參加大明高中舉辦的水上教室踏查，課程結合台中在地資訊變成問題，有一題考到台中未來的捷運路線怎麼走，她笑說，「明明我是台中人，卻不知道怎麼回答」，透過網路搜尋答案，讓她學到記憶深刻的一課，也展現108課綱實務學習的精神。

聽到學生分享過程，坐在席間的中捷董事長林志盈點頭肯定，中捷本學期安排4月16日、5月28日上午3小時課程，共60位名額，課程深入走進主維修廠，包含「任意門課程」，體驗悠遊卡感應門為何開或不開，月台門、閘門之間的機械動能，盼一解學生生活中的疑問並學到學問。